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北市跨年散場清出8.1公噸垃圾 出動745名清潔隊員

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北巿環保局出動745名清潔隊員，在跨年晚會後1小時內完成環境清理，恢復市容。圖／環保局提供
台北巿環保局出動745名清潔隊員，在跨年晚會後1小時內完成環境清理，恢復市容。圖／環保局提供

「台北最High新年城－2023跨年晚會」今天凌晨結束，環保局出動745名清潔隊員，在晚會後1小時內完成環境清理，恢復市容，統計今年清理跨年活動垃圾量8.1公噸，資源回收物5.1公噸。

台北跨年晚會昨在壓軸歌手劉若英獻唱完後，台北市長蔣萬安率領市府團隊、多位議員等人，與上萬名民眾一同大聲倒數3、2、1，揮別2022年。

環保局表示，2023跨年活動會場與周邊大量人潮產生垃圾及回收物，統計今年清理跨年活動垃圾量8.1公噸，資源回收物5.1公噸，較2022年跨年晚會垃圾量7.5公噸、資源回收物4.8公噸略為增加，推估與今年疫情趨緩帶動人潮增加及開放飲食所致。

環保局表示，此次投入61名消毒人員，於活動前後加強跨年晚會會場、市民廣場、香堤廣場及附近商圈百貨、交通場站環境消毒，並動員745名清潔人力、26輛清潔車輛、8部拖車式流動廁所，設置66處資源回收站，共擺放264個大型垃圾桶（每處含2個垃圾桶與2個資源回收桶），方便民眾投遞垃圾及回收資源；並動員4輛電動小型掃街車，於跨年舞台活動結束後1小時內即完成會場及周邊市容復原，恢復交通。

另外，環保局表示，於活動現場共告發亂丟菸蒂等違規行為36件；並接獲2件活動擴音設施噪音陳情，經檢測音量後告發1件。並提醒，環保跨年行動已蔚為風潮，環保局將持續宣傳各項環保政策，期能集結全體市民力量，共同守護市容環境，一起創造乾淨永續的城市。

跨年晚會

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