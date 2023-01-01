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搶限量2023新北帆布袋 媽媽帶5歲女兒凌晨2點排隊
新北市元旦升旗典禮今日上午8點在市民廣場及各區公所登場，市民廣場還有8名國旗女孩穿梭發送小國旗，甚至有媽媽為了能搶到限量新北帆布袋，凌晨2點就帶5歲女兒到現場排隊，限量2023個新北帆布袋上午7點準時發送，不到30分鐘就送完。
新北市元旦升旗典禮由輔仁大學競技啦啦隊拉開序幕，新北市長侯友宜率領局處首長、民意代表及民眾，在板橋高中合唱團領唱下唱國歌，並由三軍退儀邦將士負責掌旗，場面隆重莊敬。最後侯友宜也與莊敬高職大麥克T-MECK舞團大跳健康操。結束後侯友宜不忘跟市民握手、合影，還有人拿出簽名板請侯簽名。
今年板橋升旗典禮主場限量發送2023個新北帆布袋，吸引大量民眾索取，上午7點準時發送不到30分鐘就送完畢。其中搶頭香的板橋區27歲江姓婦人，凌晨2點帶著5歲女兒來排隊，其次則是來自樹林54歲的邱姓婦人，參加北市府跨年晚會後，2點半抵達板橋會場排隊。
此外，三峽區的升旗典禮在祖師廟廣場前舉辦，由藝人華昇帶領三峽客家文化協會領唱國歌，還備有600份能量蔬菜包發予市民；瑞芳區在瑞芳國小前發放薑母茶、桂圓茶跟湯圓等熱食供民眾暖脾胃；平溪區則於平溪國小由國小扯鈴隊帶來精彩表演，現場還發放100份特製天燈口罩，區長、地方仕紳、里長與學生齊唱國歌、國旗歌。
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