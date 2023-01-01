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元旦南鯤鯓代天府邀名家寫春聯 限量千份大排長龍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，南鯤鯓董事長（中）、總幹事侯賢遜（右1）、常務監事吳朱福（左1）等人開筆。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，南鯤鯓董事長（中）、總幹事侯賢遜（右1）、常務監事吳朱福（左1）等人開筆。記者謝進盛／攝影

農曆春節兔年即將到來，台南北門南鯤鯓代天府今天上午辦理寫春聯活動，由廟方與書法名家一起開筆，限量1000副春聯，吸引信眾大排長龍。

北門南鯤鯓代天府香火鼎盛，有「台灣王爺總廟」美稱，廟方這幾年推動書法文化有成，邀請名家寫春聯也是年初重頭戲，今早如往年在古廟廣場前辦理，邀請沈秀蓁、石丞玉、盧彥賓古箏、琵琶、洞蕭表演，在悠揚國樂聲中揭開序幕。

隨後邀請南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、總幹事侯賢遜、台灣守護文創董事長陳仁昌、晉基建設董事長廖淑芬、水墨畫家高聖賢、水墨畫家蘇慶田、文史學者黃文博、學甲警分局長劉全福等人開筆，眾人寫下「癸」、「卯」、「新」、「春」、「南」、「廟」、「迎」、「兔」。

隨後邀請12名書法名家揮毫寫春聯，信徒可親臨活動現場領取，亦可選擇自己喜愛新春佳句，提供指定書寫，現場1000份吸引信眾排隊索取，服務區還有贈送印製「癸卯迎春、宏兔大展」春聯，現場熱鬧滾滾。

陳浚鎰表示，南鯤鯓代天府分靈宮廟遍及海內外，年進香人次上達千萬人次，除宗教信仰外，隨著時代變遷，對於淨化人心，提升文化素質等，更有責無旁貸肩負，歡迎各地信眾來參拜，體驗特色宗教文化之旅。

南鯤鯓元旦邀名家寫春聯，限量千份現場大排長龍。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓元旦邀名家寫春聯，限量千份現場大排長龍。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，與會者秀出所寫的字體。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府今邀名家寫春聯，與會者秀出所寫的字體。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓元旦邀名家寫春聯，限量千份現場大排長龍。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓元旦邀名家寫春聯，限量千份現場大排長龍。記者謝進盛／攝影

春聯 南鯤鯓代天府 北門

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