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芋頭粥米粉湯吃不到了！台北老店「謝阿姨美食坊」宣布無限期停業
才剛進入2023年的第一天，就有知名老店宣布停業。台北市知名的「謝阿姨美食坊」在臉書上發出短文，宣布暫停營業，但並沒有詳述原因，短短幾句話卻讓不少忠實顧客感慨又惋惜。
這家位在台北市中正區博愛路上的「謝阿姨美食坊」，開業已超過30年，是當地相當知名的老店，店裡食材新鮮，尤其是「芋頭粥米粉湯」非常有名，再加上員工親切服務，深受不少老饕的喜愛。
今天在臉書無預警地宣布即日起無限期暫停營業，讓許多饕客非常錯愕，紛紛留言表示「好突然」、「怎麼了？」、「好可惜啊」、「太辛苦了！芋香美味只能永存心頭，感謝～謝阿姨美食坊」。
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