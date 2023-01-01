北市跨年破12萬人 蔣萬安首次「台上視角」笑稱緊張

中央社／ 台北1日電

台北市長蔣萬安迎接上任後首場大型活動，也就是今晚跨年。他說自己首次以「台上視角」參加跨年，還要倒數，很興奮、緊張，他也以「幸福市民、偉大城市」祝台北2023新年快樂。

蔣萬安約在31日晚間11時50分左右上台致詞，一出場即高喊「尖叫聲」炒熱氣氛。他說以前都是在台下跨年，今年的「台上視角」是第一次，而今天的主角是所有表演者跟市民，「我只有一句話，幸福市民、偉大城市，台北2023新年快樂」。

蔣萬安說，他的心情很興奮也很緊張，因為等等要倒數，可不能錯過時間；而新的一年希望趕快揮別疫情、恢復正常生活，接下來台北市有大大小小的活動，希望市民跟國際友人都能來體驗台北的美跟好，讓台北站上國際舞台。

蔣萬安還說，今年台灣燈會睽違23年又回到台北市舉辦，特別有意義，歡迎大家都來參加今年這場城市型燈會。

據觀光傳播局統計，跨年晚會活動現場、府前廣場周邊區域人數突破10.1萬人，加上市府外圍、信義商圈欣賞煙火及觀賞晚會節目民眾，估計至少超過12萬人。

台北捷運最新運量資料則顯示，截至31日晚間12時為止，捷運全線總運量約為186.0萬人次，較去年同期平均運量增加約9.4萬。

北捷說，台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）從31日下午4時至晚間12時，運量為19.7萬人次，較去年同期同時段平均運量增加約2萬人次，目前營運狀況正常。

台北市長 跨年晚會 蔣萬安

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