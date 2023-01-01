北市跨年倒數 蔣萬安喊：幸福市民、偉大城市
台北市2023跨年晚會昨晚登場，新市長蔣萬安在倒數前現身致詞，並與大家倒數101煙火施放，迎接2022年。蔣萬安在倒數前致詞指出，歡迎所有台北市民今天來參加最嗨台北新年城，今天的主角是台上表演者跟市民朋友我只有一句話，幸福市民．偉大城市，台北2023新年快樂。
蔣萬安說，之前都在台下參加跨年，今年是第一次才台上跟市民一起倒數，心情其實很興奮也很緊張。新的一年最重要趕快揮別疫情，恢復正常生活，同時接下來台北市有各式大大小小活動，希望所有市民朋友以及國際友人來台北體驗台北的美，台北的好，讓台北真正站上國際的舞台。
蔣萬安也行銷台北燈會，蔣萬安說，今年的燈會暌違23年又回到台北市舉辦，也歡迎所有台北市民集好朋友都來參加燈會，這次燈會是城市型燈會，從市府一直到忠孝復興都有精彩富有創意的作品，讓各位好朋友來欣賞。
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