新北淡水煙火秀 捷運人潮疏散淡海輕軌不打烊

新北捷運公司今晚表示，今晚觀賞淡水跨河煙火秀的人潮，約在晚間9時40分許順利疏散，淡海輕軌至晚間10時，已1萬8千旅次，並48小時不打烊，持續服務跨年及欣賞北市煙火民眾。

新北捷運公司總經理吳國濟，晚間接受中央社記者電訪表示，31日上午6時起，至今晚10時，淡海輕軌旅次有1萬8千旅次，預估31日一整天可望突破2萬旅次。

他說，前往欣賞淡水跨河煙火秀的民眾，大約在晚間7時至8時達到尖峰；在煙火施放完畢後，民眾陸續搭車離開，過程平順；晚間9時30分，月台沒有排隊人潮。為服務跨年及欣賞台北101煙火秀民眾，淡海輕軌持續提供服務，31日至112年1月1日，共48小時不打烊。

市府交通局長鍾鳴時接受電訪表示，煙火秀活動之後，人潮順利疏散。自行開車的民眾，在晚間6時許開始，淡水、八里的停車場都客滿，到今晚9時30分，包括公車、汽機車停車場都疏散完畢。以往成蘆橋、關渡大橋等幾個易塞車點，今天加派警力疏導，雖然看煙火的車多，但並未嚴重塞車。