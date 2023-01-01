新北淡水煙火秀 捷運人潮疏散淡海輕軌不打烊

中央社／ 新北31日電

新北捷運公司今晚表示，今晚觀賞淡水跨河煙火秀的人潮，約在晚間9時40分許順利疏散，淡海輕軌至晚間10時，已1萬8千旅次，並48小時不打烊，持續服務跨年及欣賞北市煙火民眾。

新北捷運公司總經理吳國濟，晚間接受中央社記者電訪表示，31日上午6時起，至今晚10時，淡海輕軌旅次有1萬8千旅次，預估31日一整天可望突破2萬旅次。

他說，前往欣賞淡水跨河煙火秀的民眾，大約在晚間7時至8時達到尖峰；在煙火施放完畢後，民眾陸續搭車離開，過程平順；晚間9時30分，月台沒有排隊人潮。為服務跨年及欣賞台北101煙火秀民眾，淡海輕軌持續提供服務，31日至112年1月1日，共48小時不打烊。

市府交通局長鍾鳴時接受電訪表示，煙火秀活動之後，人潮順利疏散。自行開車的民眾，在晚間6時許開始，淡水、八里的停車場都客滿，到今晚9時30分，包括公車、汽機車停車場都疏散完畢。以往成蘆橋、關渡大橋等幾個易塞車點，今天加派警力疏導，雖然看煙火的車多，但並未嚴重塞車。

淡海輕軌 煙火秀 淡水

延伸閱讀

新北1314跨河煙火秀登場 估管制區內近16萬人搶拍煙火

新北跨河煙火施放13分14秒 象徵「一生一世就愛你」

台中跨年湧入4萬人 搖滾天團「八三夭」開場嗨翻現場

新北跨河煙火秀太熱門 民眾拿掃把、腳架占位

相關新聞

北市跨年倒數 蔣萬安喊：幸福市民、偉大城市

台北市2023跨年晚會昨晚登場，新市長蔣萬安在倒數前現身致詞，並與大家倒數101煙火施放，迎接2022年。蔣萬安在倒數前...

新北電動機車補助 早鳥加碼8千

新北市昨天宣布2023年度電動機車補助方案，首度加碼前7000名「早鳥」申請汰舊換購二行程及1到4期老舊燃油機車，每案再...

燈會競賽區施工 北市新仁愛路1月9日起交管

「2023台灣燈會」今年2月1日至19日在北市登場，市府同步辦全國花燈競賽，集結各地高手角逐燈王寶座，競賽燈區位在新仁愛...

北市禁塑稽查 7家不合格 新北年中推動 籲速消化存貨

台北市去年12月起全面禁止手搖飲提供塑膠杯，北市列管約2200家業者，首波稽查有7家不合規定，都已改善，環保局今年起將不...

新北1314跨河煙火秀登場 估管制區內近16萬人搶拍煙火

2022的最後一晚，新北市水利局今晚辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，在晚間20點23分登場，首次在淡水、八里「兩...

新北跨河煙火施放13分14秒 象徵「一生一世就愛你」

「璀璨新北- 1314就愛你」跨河煙火秀晚上在漁人碼頭與八里左岸公園舉辦，煙火彈數高達14168發，施放時間長達13分1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。