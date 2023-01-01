北市跨年晚會湧入逾4萬人 不畏細雨同樂

台北市2023跨年晚會活動今天晚間7時登場，「韓國碧昂絲」孝琳一登台立刻將氣氛帶到最高點，截至晚間10時，現場已有超過4萬市民不畏細雨同樂。

「台北最High新年城-2023跨年晚會」今天登場，演出卡司包含蔡健雅、9m88、韋禮安、理想混蛋、ABAO阿爆、美秀集團、彭佳慧、血肉果汁機、許富凱、傻子與白痴、劉若英、玖壹壹及韓國藝人孝琳。

北市觀光傳播局指出，晚間9時人數約3萬人， 而「韓國碧昂絲」孝琳一登台立刻將現場氣氛帶到最高點，以動感舞曲組合辣翻台北，開場舞者所持的道具，更巧妙融入北市市花「杜鵑花」。

孝琳開心表示，新的一年希望眾人都可以更健康及幸福，並也期待2023年再度來台灣跟大家見面。

觀傳局表示，隨活動離煙火時刻越來越近，截至晚間10時，活動現場已有超過4萬市民同樂，呼籲民眾可步行或搭乘大眾工具，並務必穿著禦寒衣物前來。