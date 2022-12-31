聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南六甲養雞場通報禽流感 動保處撲殺全場22001隻蛋雞
台南市動保處晚間表示，26日接獲六甲區一蛋雞業者主動通報場內雞隻有異常死亡及產蛋下降，當天派員移動管制及疫情調查，採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處已於昨天完成撲殺22,001隻蛋雞運往焚化爐銷燬，並全場消毒阻絕疫病傳播。
動保處表示，已積針對撲殺場周邊半徑3公里內52場養禽場實施採樣監測，3-5公里內79場禽場獸醫師臨床檢查，同時加強化製場化製數量異常管控、死亡化製量由2％調降至1.5％即前往禽場採樣送驗，增強稽查化製車輛清潔消毒的力度等，並持續派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低，同時通知本市養禽場加強防範。
台灣今年確診高病原性禽流感案例計47場，加上候鳥來台度冬可能攜帶禽流感病毒風險增高，而且近日氣溫寒冷日夜溫差大，易造成家禽緊迫降低抵抗力，動保處呼籲養禽業者加強防鳥圍網、人車管制及消毒等防疫措施，避免發生疫情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言