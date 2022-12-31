4年投入27億 新北完成279校舍補強

新北市近4年投入約27億元持續執行校舍補強工程，今年底前完成新北市校舍279棟補強作業，提供全市師生安全且具有美感的嶄新校園。 藉此提升校舍耐震能力，讓校舍能在地震發生時符合「小震不壞、中震可修、大震不倒」耐震標準，另在規劃設計上發揮藝術巧思及融合當地文化，讓校舍充滿美感創意與歷史傳承。

教育局長張明文表示，新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，自2019年起至2022年推動「校舍美強生計畫」，為讓孩子能在安全的校舍環境中學習成長並同時兼具校園美感及活潑的特性。新北市會持續秉持安全與永續經營的目標，打造嶄新高品質的學習環境，讓新北學子成就領先群倫。

今年度完成校舍補強的丹鳳高中校長曾慧媚表示，學校3年完成6棟補強工程，讓丹鳳高中老舊建物脫胎換骨，完工後除了耐震抗震度有效提昇外，穿堂入口意象的重新塑造，也讓師生感受到本校的美學情境更上一層，將美感教育體現在丹高校園的每個角落。

工程結束後，學校更透過各種場合，讓師生了解到學校耐震補強工程係採取「擴柱」工法來提昇抗震係數，而單純的形式和色彩最能表達藝術的美感，穿堂的簡單幾何色塊，也正體現了丹鳳高中的在地美感特色，讓工程與美學在教育的體現上進一步結合。