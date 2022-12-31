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「碧真姨」金山當志工22年 當年衛生所看病燃念頭助人最樂

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山區長廖武輝（右二）說，高碧真（左二）的服務讓洽公民眾感受到用心及溫暖。圖／金山區公所提供
金山區長廖武輝（右二）說，高碧真（左二）的服務讓洽公民眾感受到用心及溫暖。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所社福志願服務隊高碧真，在公所已經當志工22年，今年獲得市政府耆心獎殊榮，人稱「碧真阿姨」的她，覺得人都會老也都會需要別人的服務，希望以身作則給年輕人做榜樣，每天當做運動。她說「越忙的人時間越多」，是她當志工的動機，因為覺得助人最快樂。

66歲的高碧真，20多年前就到金山鄉公所當服務志工，至今都沒有間斷過，鄉長、區長不知換過多少人，但她始終如一，恆心及毅力讓人佩服。

高碧真不但認真負責，也號召志工姐妹一起來，屬「精神領袖型」人物，姐姐妹妹們只要她一句話，都馬上放下手邊工作來幫忙。在區公所志工服務年資長達22年，志工的總服務時數有1萬653小時。

高碧真服務項目包羅萬象，總會讓民眾感受到她的用心，如櫃台引導服務、獨居長者電話問安、關懷訪視及區公所活動支援等。

高碧真說，20多年前有次到衛生所就醫，發現民眾大排長龍很辛苦，但當時需識字並幫忙填寫資料的人力嚴重不足，就這樣讓她燃起當志工的念頭。

高碧真表示，因孩子都已長大出社會，她都會先家中的事打理好，並照顧好婆婆飲食起居後，利用每天多餘的時間挪用來當志工，把時間妥善安排。

「越忙的人時間越多」高碧真說，這就是她參與志工的動機，她希望能夠把自己的時間貢獻出來。

「天氣涼了，你要多加一件衣服，蓋暖一點」高碧真很貼心關心服務對象，如寒流時關懷獨居長者加強保暖、注意身體禦寒。

高碧真把服務的對象當成家人，被她服務過的對象都稱讚，她的熱心和真誠服務幫區公不少忙。

金山區長廖武輝說，高碧真曾擔任金山區公所社福志工隊長，且在金山不同機關當志工為民服務，她的親切讓洽公民眾感受到用心及溫暖，如櫃台引導服務、獨居長者電話問安等，她「歡喜做、甘願受」，令人佩服。

高碧真也當過志願服務隊長4年，深受志工夥伴們愛戴，因她個性穩重、待人有禮，與運用單位相處融洽，對於公所的政策推展相當配合。

她還經常幫忙代班其他志工，如果其他志工有不便出勤時，總是第一時間鼎力相助。高碧真熱心公益，志工表現認真盡責，曾獲市府及衛福部多項獎，是志工隊的大姐頭，每天快樂的工作，她說，「我就是當成運動，所以我很健康，也很快樂」。

高碧真在金山區公所已經當志工22年，熱心服務幫區公不少忙。圖／金山區公所提供
高碧真在金山區公所已經當志工22年，熱心服務幫區公不少忙。圖／金山區公所提供
高碧真（左）獲新北市志願服務績優志工獎，接受市長侯友宜（右）頒獎。圖／金山區公所提供
高碧真（左）獲新北市志願服務績優志工獎，接受市長侯友宜（右）頒獎。圖／金山區公所提供

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