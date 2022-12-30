國土計畫使用項目不清惹怨 新北槓中央籲盡速制定

為配合中央推動國土計畫新制，新北市府自今年12月1日至明年1月16日，辦理新北市國土功能分區圖草案公開展覽作業，但發現許多民眾獲知私人土地被劃設為國土保育地區第1類（國保一）認為權益產生嚴重衝擊導致情緒多有強烈反彈，地方政府亦無法確認新法對民眾權益影響程度，新北市地政局呼籲中央盡速明訂容許使用項目，統一說明解除民眾疑慮。

新北市府辦理新北市國土功能分區圖草案公開展覽作業，並規劃於各區辦理29場次公聽會以徵詢民眾意見，迄今已辦理19場，發現民眾獲知私人土地被劃設為國保一情緒上多有強烈反彈，認為對其權益產生嚴重衝擊。由於中央目前尚未完成「國土計畫土地使用管制容許使用項目」訂定，中央雖多次表達將保障其既有合法權益，卻未獲民眾信服，地方政府亦無法確認新法對民眾權益影響程度，新北市府呼籲中央儘速明訂相關容許使用項目，並應統一說明以解除民眾疑慮。

新北市地政局表示，為配合中央推行的新制，市府已辦理19場公聽會，蒐集民眾對於國土計畫的想法與意見，發現其土地被劃設為國保一的民眾，憂心原本進行的農牧作業將受到禁止，影響其生計，甚至影響未來區域發展，青農團體也前往說明會現場進行陳抗。

新北市府雖向民眾表明，依中央說法，現行區域計畫法的合法使用，原則將給予保障，也就是說，如果現在是農牧用地，未來劃設為國土保育地區後，仍屬農牧用地性質，將保障既有合法農作使用，與農民身分相關之權益，如農民資格、農民保險等，都不會受影響，但農民們仍憂心忡忡，多要求中央先訂定出使用管制容許使用的各式項目，比較新舊法規有何差異，才能確保民眾既有權益。

新北市府強調，各地方政府都依循中央訂定「國土功能分區及其分類與使用地劃設手冊」，全國一致性的準則進行分區劃設，並非縣市政府可隨意更動，新北市府將持續廣泛蒐集並聽取民眾意見，彙整後積極提報各級國土審議會審議，並提供中央訂定容許使用項目之參考，但考量國土計畫土地使用管制項目未訂定之前，民眾對於新規定混沌未明的狀態極為憂心，甚至質疑政府政策可能朝夕令改，新北市府呼籲中央，應盡速訂定使用管制項目，使全國民眾清楚了解權益變動影響情形，以解除民眾疑慮。