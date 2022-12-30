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台北逾74萬劑公費流感疫苗用罄 衛生局：仍有自費可打
台北市疫情12月以來逐漸升溫，加上近期天氣轉冷，流感病毒活躍。北市衛生局今指出，今年採購74萬1243劑流感疫苗，民眾接種踴躍，截至今日已全數用罄；疫苗預約平台與各醫院門診，每周提供逾7萬劑次世代疫苗，名額相當足夠，呼籲符合資格者盡速接種。
衛生局疾病管制科長張惠美表示，全國迄今累計19例流感併發重症病例中，台北市有3例，當中1例死亡。至於今年3波本土疫情，第1波為4月至6月、第2波是9月至10月，第3波則是12月開始。
張惠美說，台北市每年接種流感疫苗約在70萬劑至72萬劑，今年可能受疫情影響，民眾施打踴躍，接種速度更甚往年，今年加購疫苗量共74萬1243劑，迄今已全數用罄，人口涵蓋率30.1％，有意接種者仍有自費疫苗可選擇。
張惠美指出，台北市公費流感抗病毒藥劑合約院所388家，有類流感症狀者可由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合用藥條件。
至於次世代疫苗部分，衛生局專門委員紀玉秋說，預約平台每周二至周五早上9點至晚上9點開放預約，接種時間為隔一周的周一到周日，農曆過年期間會有些調整。平台目前每期提供約5萬個名額，加上醫院特別門診2萬多個名額，每期共有7萬多劑，數量相當充足。
紀玉秋指出，國內、中國大陸、日本及韓國等新冠疫情升溫，且春節期間返鄉、旅遊人潮多，民眾互動頻繁，為降低疫情感染風險，呼籲符合接種疫苗者，儘速預約施打以提升自我保護力，詳情可至上網查詢（https://reurl.cc/o1Y8Vv)。
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