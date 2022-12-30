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不讓工程擾跨年 北市府與國父紀念館祭4措施

中央社／ 台北30日電

北市觀傳局表示，跨年晚會將登場，而考量到鄰近的國父紀念館有工程、又是看煙火熱點，祭出4措施確保民眾安全與盡興，包含暫收施工墊板、後縮圍籬等。

台北市觀光傳播局新聞稿表示，「2023台北最High新年城」跨年晚會將於明天登場，鄰近的國父紀念館一直都是民眾欣賞101煙火的選項之一，因應目前國父紀念館正進行工程，已提前與國父紀念館及施工單位溝通，並規劃4措施確保相關維護管理完善。

觀傳局表示，首先，原鋪設於廣場上的施工墊板，因墊板與墊板間有許多縫隙與高低落差，容易讓人絆倒，已事先收妥，並由國父紀念館提供暫存場所。

其二為強化國父紀念館內施工圍籬安全防護，並盡量後縮，以提供民眾更多活動空間；此外，因施工緣故，跨年晚會在國館內無法設置大螢幕、服務台及醫護站等設施，市府將安排工作人員、警察巡邏該區域，並以設置在市議會旁的醫護站支援。

觀傳局表示，原本設置在逸仙路的流動廁所，已移置部分至國父紀念館（逸仙路出入口附近），而國父紀念館當天也將延長服務時間至凌晨1時。

觀傳局表示，北市府已與國父紀念館建立聯繫管道，若當日活動過程中有任何需要，市府都可以第一時間掌握並支援，以確保民眾都能安心享受跨年歡樂氣氛。

紀念館 跨年晚會 觀傳局

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