台北里辦共餐取消 里長：限制多影響長者參加意願

前台北市長柯文哲2017年開辦里辦公處共餐據點試辦專案，然而明年起里辦共餐據點將取消，議員簡舒培今直指蔣萬安還一無所知，柯挖洞，蔣傻傻配合跳坑。不少里長希望蔣市長能延續不取消，因為共餐限制多，恐影響長輩參與意願。

明年元旦起，台北市80處里辦共餐據點被取消，北市社會局強調沒有停辦，而是為使長者得到更好服務及配合刷卡簽到規定，讓試辦已超過5年的里辦專案，回歸符合社區照顧關懷據點營運方式，提供長者問安關懷、健康促進課程並配合長者刷卡簽到等行政作業。

臨江里長劉勇雄表示，長者來參加可以跟大家聊天、唱歌及玩桌遊等，但是共餐限制這麼多，長輩就反應每餐都要刷卡、玩活動也要刷卡，他們覺得變麻煩就不想來了，劉希望蔣市長幫幫地方，延續這個好政策。

大同區保安里長張賦脈表示，為何要取消？她共餐服務每次都自掏腰包發100個便當，從來不是因為選舉而做，彼此還能增進情誼，如今不能做，她真的不知該怎麼辦，許多長者都希望能繼續。