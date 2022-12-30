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台北跨年晚會7防疫措施 衛生局建議參加民眾戴口罩

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2023台北跨年晚會明天登場，預期湧入大量人潮。記者林佳彣／攝影
2023台北跨年晚會明天登場，預期湧入大量人潮。記者林佳彣／攝影

台北跨年晚會明晚7點登場，今年現場不設置管制區，也無限制人數，預料人潮更甚以往。不過北市近來疫情升溫，加上跨年活動人多，北市衛生局今天呼籲參加民眾，配合7項防疫措施，也希望大家仍配戴口罩到場。

疾病管制科專門委員紀玉秋表示，近期台北市疫情升溫，已連續2週增幅達2成。有鑑於此，加上跨年活動人潮多，較不易與不特定人士保持社交距離，呼籲民眾配戴口罩參加，吃飽喝足再前往，會場周邊也設置7處醫護站，備有酒精、額溫槍等防疫用品。

衛生局提出7項防疫措施，戶外可不戴口罩，但因與不特定對象無法保持社交距離，仍建議戴口罩；飲食前清潔手部；避開人潮擁擠處再飲食；勤洗手或注意手部消毒。

衛生局指出，自主防疫、自主健康管理者快篩陰再參加；有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者，勿參加活動；未接種疫苗的長者、幼兒等高風險對象，不建議參加；民眾參加活動後，如有發燒、呼吸道症狀等，請儘速快篩及就醫。

台北跨年晚會明晚登場，衛生局今提7項防疫措施，建議參加者戴口罩。記者林佳彣／攝影
台北跨年晚會明晚登場，衛生局今提7項防疫措施，建議參加者戴口罩。記者林佳彣／攝影

衛生局 口罩 社交距離

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