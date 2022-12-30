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淡水潤福聖誕市集 長者採買愛心年菜寒冬送暖

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
聖誕愛心市集迎新年活動，讓長者可以在館內就採買到年貨所需，不用再到外頭舟車勞頓。 圖／紅樹林有線電視提供
聖誕愛心市集迎新年活動，讓長者可以在館內就採買到年貨所需，不用再到外頭舟車勞頓。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要讓高齡長者能夠在聖誕與新年渡過這個歡樂節日，位於新北市淡水區照顧銀髮長者的「潤福生活新象館」，日前舉辦聖誕愛心市集迎新年活動，館方表示，這次活動邀請到十多個商家，到館內來舉辦市集攤位，其中還有愛心年菜捐助攤位，另外為了表示過去一整年對於潤福長者的關心與照顧，特別舉辦頒獎典禮，包括了鄰近的中興里里長江慶發，與紅樹林有線電視，還有十多位友善商家，感謝他們對於潤福長者的關懷。

今年邁入二十六周年館慶，潤福生活事業股份有限公司董事長楊子敬表示，過去潤福的優質服務照顧了許多長輩們的退休生活，陪伴他們安心、幸福終老。每到年關將近，氣候特別寒冷，為了讓長者可以在館內就採買到年貨所需，不用再到外頭舟車勞頓，因此邀請許多的商店，包括了日常生活用品，食品乾果類，還有迎新年所需的年貨商品進到館內來擺攤。

2022潤福耶誕市集熱鬧，不僅小賣店特賣滿額抽獎之外，大潤發、潤泰全球、台糖、新東陽、喜樂洋溢、靜思文化等，也準備相當豐富的商品任長者挑選，另外還有愛心年菜募捐，當中也讓許多平常不出門的長者第一次參與潤福的活動，這一天大家都努力用新台幣讓商品下架，潤福也感謝商家們的用心準備，大家都吃的滿足、買的開心，迎來新年的歡樂。

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