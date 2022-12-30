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淡水鄧公國小點燈節慶表演 便利貼祈福貼出好話牆

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
鄧公國小全校共同完成「說好話聖誕牆」，透過「好話便利貼」隨時說好話。 圖／紅樹林有線電視提供
鄧公國小全校共同完成「說好話聖誕牆」，透過「好話便利貼」隨時說好話。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓學童一起體驗過聖誕節及新年的氣氛，在新北市淡水區鄧公國小，校方日前讓每個班級由老師與學生集合在校園川堂，舉辦「說好話點燈祈福」的活動。為了營造有利品德發展與溫馨關懷的學習環境，落實品德教育於日常生活中，也配合聖誕感恩活動，全校共同完成「說好話聖誕牆」，透過「好話便利貼」隨時說好話，展現對好品德的讚揚。

鄧公國小校長謝芳儒表示，各班也共同完成「許願瓶」利用環保回收的概念，將回收的瓶子重新設計，呈現溫馨感恩又藝術的校園文化。鄧公國小在跨域合作的教學上，為了讓孩子們的學習更具生活情境，老師們熱衷於討論課程合作與教學，希望孩子們成為具有素養且能解決問題的未來公民。

活動除了各班在綜合及生活課中製作「好話便利貼 」，更由英文教師在課堂中融入節慶教學，教導學生吟唱聖誕歌曲，並在活動中帶領全校和鄧公兒童樂隊共同合唱聖誕組曲，感恩今年的各項協助，祈福新年的平安健康。學校達人秀的優選隊伍，也在此次共襄盛舉，展現自信的表演，讓全校沈浸在後疫情退散的歡樂中。

淡水

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