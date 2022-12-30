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汐止樟樹二路涵洞人行道易積水 下雨濕滑難行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
樟樹二路底涵洞下雨天濕滑還有積水，讓民眾走起來很不方便。 圖／觀天下有線電視提供
樟樹二路底涵洞下雨天濕滑還有積水，讓民眾走起來很不方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區樟樹二路與山光路一帶，居住人口越來越多，不過，樟樹二路底涵洞的標線形人行道，下雨天濕滑還有積水，讓民眾走起來很不方便，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘要求改善排水，讓民眾有更舒適的行走空間。

山光里長陳永松說，社區住戶在反應在走涵洞的時候，常常下雨天都會積水，還有滿地泥濘，踩過去整個鞋子都髒的還濕掉，所以，就請張錦豪議員辦理會勘，協助改善。

新北市議員張錦豪表示，樟樹二路涵洞每逢下雨人行空間就會出現積水的狀況，也因為積水導到有淤泥，人走過去第一個比較暗，第二個民眾在經過時為了要避開淤泥就會走的比較靠馬路中間相對危險。

張錦豪指出，在大家討論後決定，在涵洞內標線型人行道有淤泥、髒污，請新北市環保局儘快清除淤泥，恢復行人通道整潔，並將此處列為定期清除作業，並且請汐止區公所針對涵洞內排水不良部分，做側水溝及截水溝之隔柵，並於明年一月開工，以提高涵洞內排水功能，行人通行安全，以及在現有的標線形人行道加強補繪顏色，讓人車通行更容易辨識，另外，也請新北市政府交通局評估，研擬加裝導桿、貓眼石及其他可行設施的可行性，保障行人通行安全。

人行道 張錦豪

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