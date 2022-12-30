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雙溪竹寮坑自來水延管完成 居民擺脫無水用之苦

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
竹寮坑自來水延管工程完工，提供給當地居民一個乾淨且穩定的水資源。 圖／觀天下有線電視提供
竹寮坑自來水延管工程完工，提供給當地居民一個乾淨且穩定的水資源。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區平林里竹寮坑住戶不少，但是一到夏季就會發生無水可用的問題，都要從別的地方載運水來給居民使用，經過多年努力，竹寮坑段的自來水延管終於完成，讓居民可以擺脫枯水期無水可用之苦。

平林里長黃添松說，「竹寮坑自來水延管工程」，是多年前侯市長下鄉治理經由里辦公處提案，期間經過新北市政府團隊，民意代表，自來水公司，及地方人士同心協力鼎立幫忙，提供經費和土地，特別感謝新北市農會林理事長無償提供土地設水塔，使得工程順利進行，目前已完工，造福竹寮坑的居民，不會再有民生用水之苦。

因為自來水管線工程，還包括加壓馬達還有配電箱等設備，為了這些設備要設置在哪裡，地方上也是尋思了好久，還有設立大型蓄水池，也是還好有地方人士無償提供土地，讓竹寮坑段的自來水延管終於是全數完工，可以提供給當地居民一個乾淨且穩定的水資源。

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