在地藝術家彩繪燈籠 元宵節行銷石門景點
每年都在三重區舉辦的新北燈會，今年也不例外，在燈會中還會有各區所繪製的燈籠，而今年石門區公所再度邀請在地藝術家陳正治來創作，特別的是還有一位生力軍來加入，一樣也是石門在地人，與陳正治老師是師徒，他們要一起將石門的亮點景點給繪上元宵燈籠，讓更多的人看見。
石門區長林俊宏說，每年都會由各區公所彩繪燈籠放在新北燈會中，今年石門公所再度邀請石門在地的藝術家陳正治來彩繪，特別的是今年還有他的學生一起，將石門的各大景點彩繪上燈籠，民眾到燈會賞燈，不但可以看到石門的人文風情、藝術傳承，還可以見到代表石門的在地青年、壯年兩代人所繪製的不同家鄉面貌。
台灣水墨畫會理事長陳正治表示，第三年彩繪，今年有八顆燈籠，也就代表著八個石門經典景點，由區長、里長與社區理事長一起落款，希望讓帶有滿滿石門風情的燈籠，被更多賞燈民眾給看見。而今年特別帶上學生陳玉玫一起創作，師徒正好代表著石門的兩代人，除了是一種傳承象徵，更加也要把心目中不同家鄉印象給彩繪出來。
有趣的是，陳玉玫平時在咖啡廳裡上班，趁著工作閒暇時，就在吧台後彩繪燈籠，堪稱是『吧台藝術家』，雖說是趁著工作之餘作畫，但是彩繪出家鄉特色的心意可不少，期待透過她的畫筆要將心目中的家鄉樣貌，在新北燈會中展示給大家。
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