最美里長陳紫渝出年曆限量1千份 前2百人還可簽名合照

新北市永和區永福里里長陳紫渝在25日正式就職，陳紫渝日前宣布，將於明年1月2日發送自己所拍攝的年曆，造成大批粉絲的暴動。陳紫渝的官方後援會「紫屬渝你」今天搶先公開即將發送的年曆雙封面，長相甜美的陳紫渝，瞬間化身成為清純鄰家姊姊，呈現出里長身分背後，最生活面向的自然清新美。

陳紫渝因清新甜美的外表，被大批網友稱為「最美里長」，人氣聲量紅不讓，也讓喜愛她的粉絲自主成立「紫屬渝你」後援會，並自掏腰包集資製作精美年曆，於明年1月2日在陳紫渝里長服務處做免費發放，只送不賣，限量1000份，且前200名可以合照與簽名的好康，讓大批網友陷入暴動。

後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面，照片中陳紫渝卸下忙碌里長裝扮後，自然又清新的鄰家風格，無論是撐著傘走在鄰里巷弄間的回眸，又或是化身雜糧店面的櫃台闆娘，都架式十足。