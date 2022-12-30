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最美里長陳紫渝出年曆限量1千份 前2百人還可簽名合照

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
陳紫渝後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面。圖／陳紫渝後援會提供
陳紫渝後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面。圖／陳紫渝後援會提供

新北市永和區永福里里長陳紫渝在25日正式就職，陳紫渝日前宣布，將於明年1月2日發送自己所拍攝的年曆，造成大批粉絲的暴動。陳紫渝的官方後援會「紫屬渝你」今天搶先公開即將發送的年曆雙封面，長相甜美的陳紫渝，瞬間化身成為清純鄰家姊姊，呈現出里長身分背後，最生活面向的自然清新美。

陳紫渝因清新甜美的外表，被大批網友稱為「最美里長」，人氣聲量紅不讓，也讓喜愛她的粉絲自主成立「紫屬渝你」後援會，並自掏腰包集資製作精美年曆，於明年1月2日在陳紫渝里長服務處做免費發放，只送不賣，限量1000份，且前200名可以合照與簽名的好康，讓大批網友陷入暴動。

後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面，照片中陳紫渝卸下忙碌里長裝扮後，自然又清新的鄰家風格，無論是撐著傘走在鄰里巷弄間的回眸，又或是化身雜糧店面的櫃台闆娘，都架式十足。

後援會粉絲表示，由於本次拍攝年曆照片的地點都是選在永福里，處處都充滿著從小到大回憶足跡的在地情懷，不管是安靜的巷弄，就讀的幼稚園或是平常會去購物的雜糧店，與本次競選替她張羅各式輸出海報的印刷行，都被收錄在她的年曆照片中，完美呈現陳紫渝在地生活在地人的溫暖性格。

陳紫渝後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面。圖／陳紫渝後援會提供
陳紫渝後援會在今天曝光限量年曆中的精美雙封面。圖／陳紫渝後援會提供

陳紫渝 粉絲

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