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里辦共餐取消 簡舒培爆：柯文哲挖洞蔣萬安傻傻配合跳

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員簡舒培上午舉行記者會，批評前市長柯文哲卸任之前將里辦共餐據點取消，新市長蔣萬安卻不知道，有80個里辦據點，共4558名長者共餐機會受到影響。記者楊正海／攝影
台北市議員簡舒培上午舉行記者會，批評前市長柯文哲卸任之前將里辦共餐據點取消，新市長蔣萬安卻不知道，有80個里辦據點，共4558名長者共餐機會受到影響。記者楊正海／攝影

台北市長柯文哲2017年開辦里辦公處共餐據點試辦專案，台北市議員簡舒培發現，柯文哲在卸任之前，卻將里辦專案的落日訂在今年底，明年起里辦共餐據點將完全取消，台北市有80個里辦據點，共4558名長者共餐機會受到影響。簡舒培說，這像是拿明朝的劍管清朝的官，市長蔣萬安還此一無所知，柯文哲挖洞，蔣萬安傻傻配合跳坑。

簡舒培還說，根據北市人事處資料，社會局是林奕華副市長的督導單位，現在居然還在外面流連，為了沒收大安區立委補選延遲就任，讓市政一團亂，林延遲就任，腳踏副市長、立委兩個職缺，結果導致市政的運作出現破口。

對此，北市府一度烏龍回應，指社會局現在是由李四川副市長督導，運作一切順暢，市政運作沒有破口。但簡舒培公布市府督導分工表，社會局非李四川督導，而是由秘書長李泰興暫時代理，市府才解釋，雖然有分工表，但實際上，李四川還是督導社會局。

簡舒培說，柯文哲之前取消發放敬老金引發反彈，在2017年將相關經費轉而為各里開辦長輩共餐據點，推行里辦專案，平息民怨。這些參與共餐的長輩，一周一次，已成了日常，對長輩來講更是一個非常重要的時間，走出家門與人互動，結果柯文哲卻把里辦專案停辦，無疑是挖洞給新任市長跳。

簡舒培指出，新任市長蔣萬安又對市政不熟悉，看來根本沒有能力處理柯文哲留下的爛攤子，里辦專案就這樣悄無聲息地被沒收。從明年1月1日開始，台北市4千多位長輩可能就沒辦法再繼續參與共餐了。

針對明年元旦開始就會有80處里辦共餐據點被取消，北市社會局強調，沒有停辦共餐政策，而是為使長者得到更好服務及配合刷卡簽到規定，讓試辦已超過5年的里辦專案，回歸符合社區照顧關懷據點營運方式，提供長者問安關懷、健康促進課程並配合長者刷卡簽到等行政作業。

社會局表示，截至111年12月底據點達540處，涵蓋361里，其中462處提供共餐服務。而里辦專案是在2017年4月開始試辦，為辦理據點之入門款，111年底止尚有80處，與據點相比經費額度較低，每年度補助25萬2千元，但得自行彈性調整經費項目之額度，及需更換購買設施設備，且未強制參加的長者刷卡簽到。

台北市長 簡舒培 柯文哲 蔣萬安

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