台北跨年晚會明登場 北市環保局清消全面備戰

2023台北跨年晚會明天登場，預期湧入大量人潮，北市環保局將出動逾800人力與26輛清潔車備戰，今與活動結束後，加強會場及週邊環境清消、垃圾收運，希望在最短時間迅速完成現場環境復原工作。

環保局說，因應國內疫情持續，今天與跨年晚會結束後，加強消毒周邊環境，包含活動會場、市民廣場、香堤廣場，以及人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等處；垃圾收運勤務車輛於出勤前後都會進行全車消毒，清潔人員也會全面佩戴口罩及手套。

環保局此次動員745名位清潔人力、61名消毒人員、26輛清潔車、8輛拖車式流動廁所，另設置66處資源回收站，並放置一般垃圾桶與資源回收桶共264個大型垃圾桶，以便民眾丟垃圾。

活動結束後，環保局將出動電動小型掃街車，在市府周邊各捷運出入口、活動會場協助環境清掃，希望能在最短時間完成場地復原。

環保局指出，將活動場域劃分為3大區塊，每區調派消毒人員於今天及明年1月1日全面消毒，晚會期間將每小時消毒拖車式流廁車，清潔人員不定時清掃環境，也會準備充足洗手乳供民眾洗淨雙手。