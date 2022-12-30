聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北跨年晚會明登場 北市環保局清消全面備戰
2023台北跨年晚會明天登場，預期湧入大量人潮，北市環保局將出動逾800人力與26輛清潔車備戰，今與活動結束後，加強會場及週邊環境清消、垃圾收運，希望在最短時間迅速完成現場環境復原工作。
環保局說，因應國內疫情持續，今天與跨年晚會結束後，加強消毒周邊環境，包含活動會場、市民廣場、香堤廣場，以及人潮易聚集的交通場站、商圈市集、百貨旅館等處；垃圾收運勤務車輛於出勤前後都會進行全車消毒，清潔人員也會全面佩戴口罩及手套。
環保局此次動員745名位清潔人力、61名消毒人員、26輛清潔車、8輛拖車式流動廁所，另設置66處資源回收站，並放置一般垃圾桶與資源回收桶共264個大型垃圾桶，以便民眾丟垃圾。
活動結束後，環保局將出動電動小型掃街車，在市府周邊各捷運出入口、活動會場協助環境清掃，希望能在最短時間完成場地復原。
環保局指出，將活動場域劃分為3大區塊，每區調派消毒人員於今天及明年1月1日全面消毒，晚會期間將每小時消毒拖車式流廁車，清潔人員不定時清掃環境，也會準備充足洗手乳供民眾洗淨雙手。
環保局呼籲參加跨年活動的民眾，響應搭乘捷運、垃圾不落地等環保行動，也要落實防疫規範，口罩用畢不要隨意丟棄，避免造成防疫破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言