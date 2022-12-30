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天冷年邁浪犬無家歸 新北暖男里長霸氣收編
新北市動保處日前接獲通報板橋區文翠里內有一年邁浪犬疑似脖子被細繩綑綁受困，經動保員、志工及當地里民協助，年邁浪犬終得以脫困活動自由。里長王永源考慮天氣寒冷，不忍無家可歸的年邁浪犬只能送往收容所，經與現場里民討論決定收編給牠溫暖的家。
板橋區文翠里內有隻長年在此生活的黃色年邁浪犬「大黃」，個性溫和親人友善，附近的里民、志工及愛爸愛媽長期乾淨餵養及照護大黃。大黃因年事已高，出現弱視、輕微失智。日前動保處接獲通報年邁浪犬疑似脖子被細繩綑綁受困，當日即刻派員救援，板橋動物之家動保員抵達現場時發現大黃被一細繩套住、蜷縮在巷口底，經志工呼喚雖有出來探頭但仍舊無法讓人靠近，動保員當下判斷使用另一牽繩固定大黃身體、志工從旁協助，並請熟識里民持續安撫穩定大黃情緒，大黃在聽到及聞到熟悉的聲音及氣味，慢慢穩定下來，讓動保員可以解除纏在脖子上的細繩。
時值冬季天氣寒冷，里長王永源考量到大黃年事已高，視力及記憶力都不太好，加上大黃很沒安全感、只認熟悉的聲音及味道，送去陌生環境的收容所很怕與其他狗狗相處不來易起衝突受傷，與現場里民討論後決定收編大黃，讓大黃可以在熟悉的聲音、味道及環境中度過終老，給牠一個溫暖的家。
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