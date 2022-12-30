區域計畫轉國土計畫 新北農民憂心權益受損

全國區域計畫制度於2025年轉軌為國土計畫制度，新北市三峽區七個里大部分土地將被劃入「國土保育地區第一類（國保一）」新北青農聯誼會三峽分會長戴文祥表示，土地資源有限，三峽山區大面積將被劃為國保一，農民現有權益真的不變？今上午集結農民進行抗議。新北市地政局表示，中央推動國土計畫主要避免土地被不當開發誤用，原有的合法使用將給予應有保障。

內政部營建署發布資訊顯示，全國區域計畫制度於2025年轉軌為國土計畫制度，新北市三峽山區涵蓋鳶山、五寮、金圳、插角、有木、竹崙、安坑七個里大部分土地將被劃入限制條件最嚴格之「國土保育地區第一類（國保一）」，範圍內農民現行合法使用，甚至世代經營之農牧用地將遭受嚴重衝擊，且幾乎無溝通協調與相關配套、補償辦法，勢必嚴重影響在地農民生計。新北青農聯誼會三峽分會的戴文祥會長表示，土地資源有限，覓地耕種已大不易。如今又面臨國土計畫制度改變，三峽山區大面積土地將被劃為國保一，農民現有權益真的不變嗎？

而翡翠水庫集水區分屬國保二「環境敏感程度次高」或國保四「都市計畫內需保護或保育之地區」。而三峽山區多數私人土地的「農牧用地」，卻被劃入「重要水源、森林、動植物資源等地區，環境敏感程度較高」之最嚴格管制的國保一，在地農民需得到合理的說明與因應的配套、補償辦法。

國土計畫制度上路後，受影響農牧用地的既有合法農作權益包含農產加工、休閒農業、畜牧設施、 農機具使用。三峽區農會張永巨總幹事表示，在地農民認同環境保育理念，願意一同為守護環境、生態努力，但若缺乏配套與補償辦法，將嚴重影響在地原有農業生產，使農民生計受到衝擊。

新北市地政局回應，為配合中央推動國土計畫新制，新北市府自12月1日至明年1月16日辦理國土功能分區圖草案公開展覽作業以徵詢民眾意見，有關三峽區部分土地劃設為國土保育地區一事，為因應年4月30日區域計畫制度將轉軌至國土計畫制度，目前各直轄市(縣市)政府皆依內政部「全國國土計畫」及劃設作業手冊所訂的國土功能分區劃設條件暨各直轄市(縣市)國土計畫內容，並延續2025現行土地利用，將原已法定公告環境敏感地區納入後，辦理轄內土地國土功能分區劃設作業，其中如土地位屬環境敏感地區(河川區域、飲用水水質水量保護區、自然保護區、保安林地、水庫蓄水區等)，則劃設為「國土保育地區第1類」(多數為區域計畫之資源型分區，如森林區、河川區、山坡地保育區)。

地政局表示，新北市市三峽區因有部分土地原本就位屬環境敏感地區(保安林地、其他公有森林區、河川區域)，依中央所訂劃設原則，將其劃設為「國土保育地區第1類」。依目前內政部尚在研議之國土土地使用管制規則及容許使用項目表(草案)，也曾多次強調位屬國土保育地區並非完全限制使用，現行區域計畫法之合法使用，原則將給予保障，舉例來說，如果現在是農牧用地，未來劃設為國土保育地區，仍屬農牧用地性質，將保障既有合法農作使用，以及與農民身分相關之權益(如農民資格、農民保險)，請民眾無須過度擔心。新北市府理解地主於土地使用管制新制度轉換過程中，憂心恐對既有權益影響疑慮，民眾陳情應放寬部分容許使用項目一事，將積極向中央反映，作為訂定土地使用管制容許使用項目表之參考。