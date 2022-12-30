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新北融合多元化 毛小孩療癒特幼生的心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
教育局長張明文(右二)與幼兒一同為動物梳毛、玩遊戲。記者李定宇／攝影
教育局長張明文(右二)與幼兒一同為動物梳毛、玩遊戲。記者李定宇／攝影

新北市中和國小附設幼兒園本學期教學主軸為「聽我說，我愛你」，今日攜手台灣狗醫生協會，邀請經協會認證的狗醫生參與課程，普特幼兒在「魯蛋」的陪伴下，學習以正確的方式疼惜生命。教育局長張明文與幼兒一同為動物梳毛、玩遊戲，傳達愛和關懷。毛小孩當醫生，讓新北的融合教育，更多元、更溫暖。

台灣狗醫生協會表示，機構自2000年4月起參與國科會動物輔助治療計畫，奠定台灣本土化動物輔助活動及治療的基礎規範及實施準則，目前已育出一百餘隻的授證狗醫生大使。而「魯蛋」於2018年12月通過協會認證並完成實習，目前為5歲6個月的大型薩摩耶犬，平常雖頑皮，但服務時總能展現狗醫生的專業，縱使孩子們對他又抱又摸，仍不改溫馴，深受孩子們喜愛。

幼兒園主任周芷昀表示，老師們用心討論「聽我說，我愛你」課程，將愛延伸到家人、朋友，同時想到狗是人類最好的朋友，如果能邀請狗醫生到園所來，一定能創造愛的學習環境，讓普特幼兒感受到陪伴、耐心等待的力量。

中和國小附幼推動融合教學達14年，在北教大退休教授鄭麗月的指導下，經營接納、開放的學習環境。鄭教授表示，運用融合教學環境，再讓孩子與狗醫生互動，滋養幼生的同理心與照顧心，與孩子分享不一樣的愛，落實生命教育。　

魯蛋的飼主說，魯蛋常常到各醫院、安養中心、養老院、學校，陪伴病患及孩子，讓他們在一成不變的生活中，增添樂趣，並且期待下次能有機會再見魯蛋。中和國小校長呂郁原表示，「狗醫生」到幼兒園，讓孩子們有機會接觸動物、愛護動物，在溫馨的融合教學環境，學習尊重。

教育局長張明文表示，新北市目前有32園、165班參與學前普特融合教育，在輔導教授、巡迴輔導教師帶領下，教師們設計出各種融合課程模式與實施方法，協助有特殊需求的孩子，在接納的環境下，與普生互動，進而成長茁壯。期待未來有更多園所規畫主題課程，擴大融合教育之效，讓生命教育從小向下扎根。

新北市中和國小附設幼兒園今日攜手台灣狗醫生協會，邀請經協會認證的狗醫生參與課程。記者李定宇／攝影
新北市中和國小附設幼兒園今日攜手台灣狗醫生協會，邀請經協會認證的狗醫生參與課程。記者李定宇／攝影

幼兒園 毛小孩

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