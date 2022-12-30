快訊

台積電大動作展現3奈米成果 從4面向解析背後盤算

能複製蔡2016勝選關鍵？賴清德想加強社會連結有難度

警界陳庭妮！美女射擊教官大受男警歡迎

疫情第三波再起？蔣萬安：下周召開跨局處防疫會議應變

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午視察聯醫受訪。記者楊正海／攝影　
台北市長蔣萬安上午視察聯醫受訪。記者楊正海／攝影　

台北市長蔣萬安上午視察聯醫，針對疫情第三波，蔣萬安受訪指出，疫情有升溫、確診數攀升跡象，特別來聽取相關 簡報和防疫措施，確保整體量能充足，下周也會召開跨局處防疫會議應變，確保醫療量能，讓市民安心，蔣萬安也說，他提醒市民，北市醫療量能是充足的，持續提供接種疫情服務，有需要民眾可以上網預約，提高自身防護力，防範變異株。

至於聯醫和衛生局的人事？蔣萬安說，相關人事會盡速確定，會向大家報告，他也聽了衛生局的相關報告，會著重 疫情確診數攀升的狀況以及明天跨年晚會，預見人數會非常多，以及農曆春節、台灣燈會，當然是料敵從嚴禦敵從寬。

媒體也問，會考慮留任聯醫總院長璩大成或是衛生局代理局長陳正誠扶正？蔣萬安說，相關人事確定，都一定會跟大家報告。

另外，蔣萬安說，目前北市接種次世代疫苗狀況，有需要的民眾可以持續上網預約，除了對自己防護力提高外，防範變異株，對整體的防護力都是有幫助的。

蔣萬安競選時提出聯醫新增500床長照病床，蔣萬安指出，已經在著手盤點北市整體醫療量能，不管是增加長照病床500床，或是增加私人機構的補助，會盡速提出相關方案，請市民放心。

蔣萬安 衛生局 台北市長 疫情

延伸閱讀

高端爆內線交易 蔣萬安質疑：這一年半年都沒有動作

視察內科交通 蔣萬安：訂短中長期計畫執行滾動檢討

蔣萬安宣布普發敬老金1500元 柯文哲：不意外但失望

蔣萬安宣布恢復普發重陽敬老金 柯文哲：別重回民粹老路

相關新聞

獨／新北驚爆國中校長痛扁學生 隱匿不報竟僅記申誡

新北市貢寮區某國中，去年1月一名男學生因攜帶香菸到校，校長進而質問，但過程中雙方發生言語衝突，校長卻未耐心教導，反而與學...

天冷年邁浪犬無家歸 新北暖男里長霸氣收編

新北市動保處日前接獲通報板橋區文翠里內有一年邁浪犬疑似脖子被細繩綑綁受困，經動保員、志工及當地里民協助，年邁浪犬終得以脫...

新北辦理網購循環包 近千處歸還減少浪費包材

隨著網路購物蓬勃發展，為兼顧便利性及減少浪費包材，新北市環保局再度與家樂福、配客嘉合作，將線上購物平台使用「新北Ubox...

區域計畫轉國土計畫 新北農民憂心權益受損

全國區域計畫制度於2025年轉軌為國土計畫制度，新北市三峽區七個里大部分土地將被劃入「國土保育地區第一類（國保一）」新北...

新北融合多元化 毛小孩療癒特幼生的心

新北市中和國小附設幼兒園本學期教學主軸為「聽我說，我愛你」，今日攜手台灣狗醫生協會，邀請經協會認證的狗醫生參與課程，普特...

泰山體弱長輩需安置 2實習生想辦法助「嗯嗯」順利體檢

71歲的黃爺爺年輕時從事成衣廠燙整工作，離婚後獨居，租屋處雜物堆積，但黃爺爺體力日衰，且疾病纏身，華山轉通報社會局泰五林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。