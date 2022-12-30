疫情第三波再起？蔣萬安：下周召開跨局處防疫會議應變
台北市長蔣萬安上午視察聯醫，針對疫情第三波，蔣萬安受訪指出，疫情有升溫、確診數攀升跡象，特別來聽取相關 簡報和防疫措施，確保整體量能充足，下周也會召開跨局處防疫會議應變，確保醫療量能，讓市民安心，蔣萬安也說，他提醒市民，北市醫療量能是充足的，持續提供接種疫情服務，有需要民眾可以上網預約，提高自身防護力，防範變異株。
至於聯醫和衛生局的人事？蔣萬安說，相關人事會盡速確定，會向大家報告，他也聽了衛生局的相關報告，會著重 疫情確診數攀升的狀況以及明天跨年晚會，預見人數會非常多，以及農曆春節、台灣燈會，當然是料敵從嚴禦敵從寬。
媒體也問，會考慮留任聯醫總院長璩大成或是衛生局代理局長陳正誠扶正？蔣萬安說，相關人事確定，都一定會跟大家報告。
另外，蔣萬安說，目前北市接種次世代疫苗狀況，有需要的民眾可以持續上網預約，除了對自己防護力提高外，防範變異株，對整體的防護力都是有幫助的。
蔣萬安競選時提出聯醫新增500床長照病床，蔣萬安指出，已經在著手盤點北市整體醫療量能，不管是增加長照病床500床，或是增加私人機構的補助，會盡速提出相關方案，請市民放心。
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