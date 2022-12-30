泰山體弱長輩需安置 2實習生想辦法助「嗯嗯」順利體檢

71歲的黃爺爺年輕時從事成衣廠燙整工作，離婚後獨居，租屋處雜物堆積，但黃爺爺體力日衰，且疾病纏身，華山轉通報社會局泰五林社福中心，社工評估必須安置，但安置前須體檢，黃爺爺多日無法排遺，社工和實習生用盡辦法讓他「嗯嗯」，終於取得體檢物，兩位實習生說這是她們難忘的生涯經驗。

新北市泰五林社福中心督導劉懿庭表示，黃爺爺租屋處雜亂，華山基金會多次要媒合志工協助整理，都遭婉拒；今年7月起，因食不下嚥，多次倒臥家門口，經送醫急診，醫師診斷右頸部有塊腫瘤，並持續增生，有壓迫氣管的風險，華山基金會泰山站長黃雪玲通報到該中心，由中心接手開案服務。

中心社工張柔安偕站長及房東多次訪視關懷，評估黃爺爺身體虛弱，生活無法自理，決定送機構安置，但在安置前必須進行體檢，黃爺爺卻因多日食欲不振，無法排遺，張柔安將他帶回中心，適有實習社工李詩涵和黃毓晴等人輪番上陣鼓勵，又是勸吃高纖維食物和水果，又是多喝水，最後使出絕招，用益生菌幫助，果然順利收集到檢體，兩人欣喜若狂，直呼是實習生涯中難忘的經驗。

經體檢通過後，張柔安等人帶著黃爺爺到仁愛之家安置，沿途兩位實習社工跟黃爺爺介紹101大樓、圓山大飯店、松山機場等，黃爺爺說，這輩子搭過一次飛機，是結婚時在花蓮舉辦，回程搭機返台北，言談中有些許甜蜜回憶和感嘆。