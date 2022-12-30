校長被控打學生還隱匿不報 人本：應予解聘

新北貢寮某國中傳出校長被檢舉毆打學生，且去年1月發生的事情，校方未主動向教育局通報此校安事件，直到去年11月家長向教育局檢舉事件，校長才於今年4月申請回任教師，人本教育對此表示，校長身為學校表率卻公然打學生還隱匿不報，應予解聘。

新北市貢寮區某國中，去年1月一名男學生因攜帶香菸到校校長進而質問，但過程中雙方發生言語衝突，校長卻未耐心教導、反而與學生肢體拉扯，進而演變成校長被控訴痛扁學生頭部及臉部，但事後校長竟隱匿未通報校安事件，直至去年11月遭家長檢舉才於今年8月回任教師，目前該校長則於教育局內任職。

毆打學生加上隱匿不報僅記一支申誡，新北教育界認為教育局太過護短，引發不滿情緒。人本教育基金會執行長馮喬蘭對此批評，校長在公開場所公然毆打學生，之後還隱匿不報，身為校長應該是老師的行政領頭羊卻公然違法，已明顯不適任教師，教育局應該予以解聘，設下標準才能讓其他校長引以為戒。

她說，學生擁有非暴力環境的學校是基本要求而非高標準，但現在教育環境卻變成專注在於如何不要打學生，證明教育品質相當低落。新北教育局不僅未將校長解聘，反而包庇校長躲在教育局內避風頭，教育局也怕讓該校長回到學校當老師又出事情，認為監察院應該介入調查。

該校校長對於被家長投訴打學生，僅表示事件已經經過調查，不再對外回應。

新北教育局對此表示，本案依調查報告查察結果核定校長不當管教成立，教育局依校長成績考核辦法審議並進行懲處，該校長今年8月主動回任教師。針對教育人員不當管教行為絕對零容忍，已責請學校對學生啟動輔導機制，提供學生輔導資源協助，維護學生受教權。