獨／新北驚爆國中校長痛扁學生 隱匿不報竟僅記申誡

新北市貢寮區某國中，去年1月一名男學生因攜帶香菸到校，校長進而質問，但過程中雙方發生言語衝突，校長卻未耐心教導，反而與學生肢體拉扯，進而演變成校長被控訴痛扁學生頭部及臉部，但事後校長竟隱匿未通報校安事件，直至去年11月遭家長檢舉才於今年8月回任教師。毆打學生加上隱匿不報僅記一支申誡，新北市教育局對此表示，案經校長考核會審議進行懲處。

此事件在新北市教育界內引發眾多不滿，認為校長毆打學生已經違反《教師法》條文體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害，應予解聘的要求，教育局卻僅有將該校長記一支申誡，批評教育局大事化小、鴕鳥心態。

去年(2021年)1月，新北市貢寮某國中一名男學生，因為攜帶香菸遭到該校校長詢問，但雙方竟演變成言語爭鋒相對，身為一校之長未耐心感化，反而跟學生拉扯後爆發肢體衝突，進而遭檢舉毆打學生頭部、臉部，並扯學生衣領造成學生脖子受傷，就連學生外套拉鍊都被校長扯壞。

誇張的是，事件去年1月發生後，校長及學校竟隱匿此校安事件，不依規定向新北市教育局通報，學生家長相當不滿，直至去年11月去函向新北市教育局檢舉，校長知道事件曝光後，才於今年4月主動向教育局申請回任教師，並於今年8月調整身分，期間仍爽領19個月校長加給及校長公關費共約29萬1270元。

而教育局接獲陳情後，針對事發經過進行調查，校長與學生各說各話，校長認為並非故意動手，只是動作太大不小心打到學生，學生則是認為校長故意毆打。此事件經教育局召開《公立高級中等以下學校校長成績考核辦法》，進行校長考核會審議，決定給予該校長一支申誡處分。

但去年1月發生該事件後，校方隱匿不報，直到去年11月家長檢舉才曝光，教育局並未針對此事對校長進行檢討，只有要求學校檢討相關責任，要求學校加強相關行政同仁教育訓練，落實校安通報。

對於校長竟與學生發生暴力事件，校方還隱匿校安事件未通報，校長雖自請回任教師，但教育局僅記一支申誡引發教育界不滿，教育局對此表示，校長考核小組綜採調查報告、案件內容、具體事證綜合審議後，依考核辦法懲處申誡1次。