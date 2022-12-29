結合轄區宣導交安 北市警推「城中交通圖鑑」

台北市警局中正一分局今年1月到今天為止，發生交通事故4916件，隨著疫情解封人車潮回流，中正一警方為了持續精進事故防治作為，推出「城中交通圖鑑」，利用轄區內特色景點，以輕鬆、詼諧口吻，宣導交通安全觀念。

中正警一分局今年1月1日至今天，發生交通案件4916件，其中A1及A2類交通事故有1393件，受傷（含死亡）有1846人，A3交通事故發生3523件。

中正一分局表示，疫情解封人車潮回留，警方持續規劃新措施推廣「號誌路權」及「禮讓行人」觀念，讓用路人「防禦升級」，「安全」帶著走。