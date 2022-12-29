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環狀線經營權將屆期 北市盼能延長合約完善移交

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
雙北捷運局今日下午在新北市捷運局開會，討論環狀線移轉事宜。圖／聯合報系資料照
雙北捷運局今日下午在新北市捷運局開會，討論環狀線移轉事宜。圖／聯合報系資料照

雙北因環狀線經營權爭論多年，新北市捷運局、台北市捷運局雙方今日就契約移轉部分初步討論。北市捷運局長鄭德發說，蔣萬安剛上任市長，還需要了解環狀線狀況，所以需要取些時間；捷運局透露會議內容，新北捷運認為需要有4至6個月交接期、北市府則是希望延長合約，確保移交順利，但會議沒有結論。

北市捷運局長鄭德發表示，因為蔣萬安才剛上任市長，一定要了解雙邊的爭議內容，看看有沒有更好的想法思維和路網更合適長遠布局，讓雙方加深了解系統，未來無論是移轉或其他做為都能有因應方法，所以需要一點時間爭取，就算新北要經營，一定在不損及雙北市民交通權益下無縫接軌，這些問題還要向市長報告才會繼續對談。

北市捷運局副局長王偉表示，契約到明年1月30日，屆期破在眉睫，雙方捷運公司有共識，將在不影響民眾權益情況下移轉。新北捷運公司有表達交接需要期4到6個月，並表示希望盡早進場，先與台北捷運公司來做訓練、會勘。

王偉說，北市府則希望原合約延長幾個月，讓契約保持有效，但是新北擔心契約延長太久，對於是否延長契約未有結論，後續雙方討論內容，各自帶回去雙北市府，與副市長報告，再最後結論。

北市議員許淑華表示，除非新北準備好，不然應該要延長，會擔心無法完全移交，北捷至少要協助新北半年的時間，不可以拍拍屁股走人，畢竟捷運是大眾運輸，未來若發生狀況，也和台北有連動關係，影響人民權益，雙方要有銜接，確保經營管理穩定性。

北市議員李明賢說，台北捷運有營運經驗，在環狀線完工前，以台北市為主會比較好，這部分可以延長合約，環狀線完工可以分段經營或由新北全權營運，但目前要先借重台北市人才，再來調整經營權。

捷運 北捷 環狀線 許淑華 蔣萬安

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