新北調整2023年13家有線電視業者費率 皆推出4組基本頻道組合
新北市有線電視用戶共有97萬7133戶，新北市境內共有13家有線電視業者，為提供更多價格方案供民眾選擇，新北市新聞局今天公告，明年起13家業者皆推出4組基本頻道組合，讓服務更多元。但有民眾抱怨，就算有價格差距，收訊品質還是不一，新聞局說明，只要有接獲民眾陳情，就會要求業者改善。
新聞局表示，新北市今年起實施基本頻道收視分組付費，讓民眾可以「選想要的、看想看的」，13家業者在明年皆推出每戶每月99元至550元不等的4組基本頻道收視費組合，收視戶可多元選擇適合自己的收費方案，同時依需求加購其他額外付費的組合或數位加值服務，讓有線電視更接近民眾收視習慣及需求。
過去業者都推出相同價格，方案內容也類似，也讓民眾有疑慮，是否業者一起壟斷價格，讓消費者覺得被迫買單。
新聞局指出，明年起會有99至100元、239至250元、450至500元吃到飽方案及510至550加值方案等4種組合，過往業者推出頻道組合方案較少，經委員會審議要求業者依照經營成本及頻道內容，從頻道少至多推出不同方案，以符合民眾實際需求。
在板橋區租屋的黃小姐表示，房東雖有提供電視，但線路時常不穩，上次開電視是與朋友一起看奧運，但連線不穩，看沒多久就決定改用網路看；另一位陳先生則說，就算有價格差距，但有線電視線路不穩，還是會選擇用網路看想要的節目，回家不會想開電視。
新聞局說明，訊號不好不一定是線路問題，可能跟租屋處位子、硬體設備有關係，也有接到許多陳情，經查發現是機上盒老舊、業者授權的畫面有問題等，只要有接獲陳情，都會要求業者要處理。
新聞局說，本次委員會附帶決議，系統經營者應提供並推廣多元客服管道，即時受理民眾各項爭議，如遇斷訊影響收視情形，除事先備妥供電設備，及時派員搶修外，也應運用簡訊、電話語音宣告等多元方式通知收視戶，以保障消費者權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言