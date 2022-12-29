新北調整2023年13家有線電視業者費率 皆推出4組基本頻道組合

新北市有線電視用戶共有97萬7133戶，新北市境內共有13家有線電視業者，為提供更多價格方案供民眾選擇，新北市新聞局今天公告，明年起13家業者皆推出4組基本頻道組合，讓服務更多元。但有民眾抱怨，就算有價格差距，收訊品質還是不一，新聞局說明，只要有接獲民眾陳情，就會要求業者改善。

新聞局表示，新北市今年起實施基本頻道收視分組付費，讓民眾可以「選想要的、看想看的」，13家業者在明年皆推出每戶每月99元至550元不等的4組基本頻道收視費組合，收視戶可多元選擇適合自己的收費方案，同時依需求加購其他額外付費的組合或數位加值服務，讓有線電視更接近民眾收視習慣及需求。

過去業者都推出相同價格，方案內容也類似，也讓民眾有疑慮，是否業者一起壟斷價格，讓消費者覺得被迫買單。

新聞局指出，明年起會有99至100元、239至250元、450至500元吃到飽方案及510至550加值方案等4種組合，過往業者推出頻道組合方案較少，經委員會審議要求業者依照經營成本及頻道內容，從頻道少至多推出不同方案，以符合民眾實際需求。

在板橋區租屋的黃小姐表示，房東雖有提供電視，但線路時常不穩，上次開電視是與朋友一起看奧運，但連線不穩，看沒多久就決定改用網路看；另一位陳先生則說，就算有價格差距，但有線電視線路不穩，還是會選擇用網路看想要的節目，回家不會想開電視。

新聞局說明，訊號不好不一定是線路問題，可能跟租屋處位子、硬體設備有關係，也有接到許多陳情，經查發現是機上盒老舊、業者授權的畫面有問題等，只要有接獲陳情，都會要求業者要處理。

新聞局說，本次委員會附帶決議，系統經營者應提供並推廣多元客服管道，即時受理民眾各項爭議，如遇斷訊影響收視情形，除事先備妥供電設備，及時派員搶修外，也應運用簡訊、電話語音宣告等多元方式通知收視戶，以保障消費者權益。