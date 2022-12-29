新北有線電視112年度費率分4組 基本頻道最低99元

新北市府新聞局今天公告112年度有線電視基本頻道收視費率，延續多元頻道分組政策，13家業者都推出4組基本頻道組合，規劃新台幣99元至550元不等的4組基本頻道收視費組合。

市府新聞局傍晚發布新聞表示，新北有線電視系統經營者共13家，新北市有線廣播電視費率審議委員會近日開會，決議112年度基本頻道收視費率。

新聞局說，今年（111年）起，已實施基本頻道收視分組付費，但選擇性從最低費率就跳到最高費率。費率審議委員會要求，業者於112年度都推出每戶每月新台幣99元至550元不等的4組基本頻道收視費組合，朝向「選想要的、看想看的」收費精神。

新聞局說，收視戶可多元選擇適合自己的有線電視收費方案，同時依需求加購其他額外付費組合，或數位加值服務，以符合收視習慣及需求。業者也將宣傳多元頻道分組方案。

新聞局說，費率審議委員會附帶決議，系統經營者應即時受理民眾各項爭議；如遇斷訊影響收視情形，除事先備妥供電設備，及時派員搶修，也應運用各種管道通知收視戶，以保障消費者權益。

另外，委員會也要求業者參與社會救助與公益，善盡地方媒體企業社會責任；同時提供社會局登記有案低收入戶，免裝機費、基本頻道收視費及2M寬頻免費上網服務，照顧經濟弱勢族群。

新聞局相關人員告訴中央社記者，由於費率調整涉及有線電視業者必須向國家通訊傳播委員會（NCC）提報營運計畫變更，因此，相關分組收費標準今天公告後，將於NCC審議通過後才正式實施。