淡江大橋跨河煙火 淡海輕軌42小時不打烊

新北市政府去年首度舉辦跨年淡江大橋跨河煙火之後，今年也將在2022年12月31日20時23分於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點，首創「兩岸三地」同步施放，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩美奐的煙火秀，跨河的壯觀、近距離的震撼，讓視覺、聽覺感官都有更驚奇的體驗。因此當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

為了與大家一同迎接2023年，新北市政府再度推出「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，這場煙火是今年全臺最長，佈線長達一公里，同時也是全臺跨年夜首發煙火，選在20時23分施放，也蘊含著迎接充滿希望的2023年。另外新北捷運公司表示，為因應今年「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車，從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也將是人潮狀況加密縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

元旦連假期間，新北捷運公司推薦三條輕軌沿線一日遊路線，在V03淡金鄧公站附近有櫻花大道及三空泉農莊，在V05新市一路站可搭乘接駁車前往緣道觀音廟，V26淡水漁人碼頭站，有觀音山美景及幾米主題樂園，周邊還有金色水岸自行車道及馬術園區等知名景點。

新北市副市長陳純敬表示，新北跨河煙火選在淡江大橋施放，並以友善、親子為目標，下午開始在河岸舉辦活動與演出，煙火20:23開始施放，讓大家可以從白天逛到晚上，爸媽也可以帶著孩子，一起同遊賞煙火。未來淡江大橋完工後，會讓這裡的交通更完善，並成為新北的重要地標，結合煙火跟漂亮的河景夜空，一定會更熱鬧、盛大，精采程度絕對媲美國際。