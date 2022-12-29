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靈鷲山迎接佛陀成道日…法師志工送臘八粥 貼春聯迎新春

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供

新北市貢寮區靈鷲山今天舉辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工在貢寮偏鄉地區和福隆街，張貼開山住持心道法師「智透太平 德貫乾坤」春聯，並送出4200碗臘八粥，祈願大家共沐佛恩，歲末養生補氣迎接新年。

靈鷲山說，明天是農曆12月8日「臘八節」，經典記載釋迦牟尼佛苦行，忍受飢餓痛苦6年，後來理解修行應守中庸之道，接受牧羊女供養的乳糜，終於農曆12月8日悟道。時至今日，佛教徒以臘八粥慶祝釋迦牟尼佛成道。

靈鷲山基隆講堂的師兄姐，加上貢寮區福隆里長吳獻彰的妻子號召的地方媽媽們，前天就開始準備食材，今天在聖山寺熬煮米粥。法師和志工分裝後，分6路出發。今年有靈鷲山龍樹青年志工加入送粥、貼春聯行列，讓民眾感受到靈鷲山帶來的暖意。

聖山寺副監院妙實法師和大殿執事賢善法師說，臘八粥用了10多種食材，每年歲末準備臘八粥，就像過年辦喜事般開心。靈鷲山9年來年年送臘八粥，與貢寮在地機關、學校、商家、民眾廣結善緣，希望大家吃了平平安安。

明天是佛陀成道日， 靈鷲山般若文教基金會從明年元旦到3月31日，舉辦第2屆「四期教育───成佛有你」全球徵文活動。主題除了靈鷲山成佛藍圖四期教育的3門課程「皈依三寶」、「初轉之法」、「無我之道」，特別增設「靈鷲40───四期教育與我」，希望以文字的力量轉化為影響社會的正面能量，將佛法的美妙供養給世人。參加辦法可上網（https://edu.ljm.org.tw/news/show.aspx?id=1530）查詢。

靈鷲山今年發送臘八粥隊伍裡面，加入龍樹青年志工，為活動注入年輕活力。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今年發送臘八粥隊伍裡面，加入龍樹青年志工，為活動注入年輕活力。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山聖山寺副監院妙實法師說，9年來送臘八粥，就像過年辦喜事般的開心。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山聖山寺副監院妙實法師說，9年來送臘八粥，就像過年辦喜事般的開心。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供
靈鷲山今辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工們花費時間熬煮，再外出送粥、貼春聯。圖／靈鷲山佛教教團提供

法師 貢寮 春聯

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