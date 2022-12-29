光映淡水喵的光波 海關碼頭貓屋新年亮點

淡水古蹟博物館在虎年尾聲推出一年一度的品牌活動「光映淡水」，今年搭配淡水五虎崗的在地特色，並以貓科動物作為號召，特別訂定主題為「喵的光波」，「喵屁卡關」拍照點就在淡水海關碼頭，主題以「喵的古蹟隱身術」把淡水海關碼頭的洋樓化身為巨型貓屋，兩隻巨貓在屋內玩躲貓貓，加上「喵影光廊」的氣氛營造，讓古蹟從裡到外都可愛。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，洋樓一樓賓士貓用粉嫩的腳掌想捉住二樓的橘白貓，橘白貓在躲避的同時，意外呈現「液體」貓咪的魔幻身形，尤其是「喵屁卡關」萌到不行。洋樓內同步推出「喵的宇宙」主題展覽，展出貓奴提供的搞怪貓咪照，還有貓咪冷知識大全。

除了有貓咪系列裝置藝術、展覽及河岸美拍光廊外，配合跨年煙火秀璀璨新北的主題，在煙火最佳觀賞點的海關碼頭將以「喵的水陸空派對」嗨翻淡水跨年夜，跨年夜當日下午3點半開始，邀請到許多的獨立樂團熱鬧開唱，還有魔術秀、藝術家工作坊等創意趣味活動。透過一系列的視聽饗宴，盡享璀璨跨年煙火秀。