學生演活大時代小故事 瑞芳高工各科成果展現

新北市瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第二階段成果展於今（29）日在黃金博物館舉辦，主題為「皇金食事-舌尖上追憶日本皇太子的金大業」，結合在地歷史、文化等多項元素，由大時代的小故事帶出系列文創作品，不僅呈現手法新穎有趣，更提供不同科別的學子們一個能夠盡情發揮的舞台。

故事從一對相差十歲的姊妹花發現祖母遺留下的御手箱開始，藉由御手箱中的信件及日記本，追憶一段過往的時光。開場由應英科及資應學程兩位同學以日文引言，再由資應學程學生共同演繹這段故事。

崇右影藝科技大學研發長陳彥廷擔任本次戲劇演出的導演，陳彥廷表示，同學們在一次次的引導與磨練下，不論是聲音、表情、肢體動作、台詞、態度等各方面都看得出大幅的進步與成長，讓人感動。

接下來應英科同學們的日式茶道表演，除了帶領大家體驗不同的文化外，也含有招待貴客之意。貴賓們對學生初次粉墨登場，卻能有沉穩的表現，均給予極高的評價。

而秉持著加速器計畫「跨科」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的精神，成果展同樣充滿跨域激盪而出的火花，餐飲服務科師生與經國餐旅廚藝管理系老師，以當年日本皇太子訪台時的餐宴為發想藍本，製作出精緻美味的皇太子便當，便當中的每道菜皆富含細膩巧思，並承襲以往讓食材說故事的特色，是本次成果展中的一大亮點。

而伴手禮費南雪金磚蛋糕特別呼應黃金博物館中典藏的金磚，蛋糕上更點綴了金箔，令人印象深刻。融合金、黃、黑、灰色系的禮物提袋及便當腰封，則展現皇家氣勢，是室設科師生與醒吾科大商業設計系合作設計；還有製圖科所發想製作的文創作品水泥模櫻花筷架、室設科手工製木筷等，再再表現出瑞芳高工師生多元豐沛的活力與創意。

校長潘伸泰表示，從成果展看得出各科師生投注的努力與熱情，也感謝教育局給予支持，讓學生有機會、有舞台能展現自己，加速器計畫可說讓「做中學」不只是口號，更是實際的行動與助益。