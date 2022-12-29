快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

學生演活大時代小故事 瑞芳高工各科成果展現

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工創新教育加速器計畫，讓「做中學」不只是口號，更是實際的行動與助益。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工創新教育加速器計畫，讓「做中學」不只是口號，更是實際的行動與助益。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳高工「創新教育加速器計畫-三創山坊生活學園」第二階段成果展於今（29）日在黃金博物館舉辦，主題為「皇金食事-舌尖上追憶日本皇太子的金大業」，結合在地歷史、文化等多項元素，由大時代的小故事帶出系列文創作品，不僅呈現手法新穎有趣，更提供不同科別的學子們一個能夠盡情發揮的舞台。

故事從一對相差十歲的姊妹花發現祖母遺留下的御手箱開始，藉由御手箱中的信件及日記本，追憶一段過往的時光。開場由應英科及資應學程兩位同學以日文引言，再由資應學程學生共同演繹這段故事。

崇右影藝科技大學研發長陳彥廷擔任本次戲劇演出的導演，陳彥廷表示，同學們在一次次的引導與磨練下，不論是聲音、表情、肢體動作、台詞、態度等各方面都看得出大幅的進步與成長，讓人感動。

接下來應英科同學們的日式茶道表演，除了帶領大家體驗不同的文化外，也含有招待貴客之意。貴賓們對學生初次粉墨登場，卻能有沉穩的表現，均給予極高的評價。

而秉持著加速器計畫「跨科」、「跨校」、「跨學制」、「跨領域」的精神，成果展同樣充滿跨域激盪而出的火花，餐飲服務科師生與經國餐旅廚藝管理系老師，以當年日本皇太子訪台時的餐宴為發想藍本，製作出精緻美味的皇太子便當，便當中的每道菜皆富含細膩巧思，並承襲以往讓食材說故事的特色，是本次成果展中的一大亮點。

而伴手禮費南雪金磚蛋糕特別呼應黃金博物館中典藏的金磚，蛋糕上更點綴了金箔，令人印象深刻。融合金、黃、黑、灰色系的禮物提袋及便當腰封，則展現皇家氣勢，是室設科師生與醒吾科大商業設計系合作設計；還有製圖科所發想製作的文創作品水泥模櫻花筷架、室設科手工製木筷等，再再表現出瑞芳高工師生多元豐沛的活力與創意。

校長潘伸泰表示，從成果展看得出各科師生投注的努力與熱情，也感謝教育局給予支持，讓學生有機會、有舞台能展現自己，加速器計畫可說讓「做中學」不只是口號，更是實際的行動與助益。

瑞芳高工 黃金博物館 便當

延伸閱讀

A STAND津蛋糕x阿霞飯店壓軸登場！台南排隊名店的獨家節慶餐食組合

金門農工餐管科學生手做260份精緻蛋糕 親送老師謝師恩

「機智男孩」自曝收耶誕爛禮物 黃柏峰怨：整晚心情差

「機智校園生活」畢業了！ 4帥發熱新婚愛雅拚生龍寶寶

相關新聞

新北調整2023年13家有線電視業者費率 皆推出4組基本頻道組合

新北市有線電視用戶共有97萬7133戶，新北市境內共有13家有線電視業者，為提供更多價格方案供民眾選擇，新北市新聞局今天...

淡江大橋跨河煙火 淡海輕軌42小時不打烊

新北市政府去年首度舉辦跨年淡江大橋跨河煙火之後，今年也將在2022年12月31日20時23分於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點，首創「兩岸三地」同步施放，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩美奐的煙火秀，跨河的壯觀、近距離的震撼，讓視覺、聽覺感官都有更驚奇的體驗。因此當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

靈鷲山迎接佛陀成道日…法師志工送臘八粥 貼春聯迎新春

新北市貢寮區靈鷲山今天舉辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工在貢寮偏鄉地區和福隆街，張貼開山住持心道法師「智透太平 ...

雙北捷運局今開會 環狀線1月30日契約期滿將移轉給新北

雙北因環狀線經營權爭論多年，新北市捷運局、台北市捷運局雙方今日就契約移轉部分初步討論。據悉，北捷希望能延後移轉日期，不過...

獨／讓政治犯聞風喪膽的「安康接待室」 新北公告成市定古蹟

目前由國家人權博物館管理的安康接待室，早期曾是讓政治犯聞風喪膽的刑求場所，政治犯曾說在內被打到吐血，目前已處於荒廢狀態，...

環狀線營運明年1月交接 侯友宜：雙方洽談順利

新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利，會按照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。