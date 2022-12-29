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安坑輕軌改善缺失報履勘 地方盼過年前能通車

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
安坑輕軌已完成改善缺失作業，目前在等待交通部決定履勘時間，若一切順利，即可獲得交通部營運許可函，擇期通車，地方希望政府能盡快完成相關作業，趕在農曆年前通車。圖／本報系資料照片
安坑輕軌已完成改善缺失作業，目前在等待交通部決定履勘時間，若一切順利，即可獲得交通部營運許可函，擇期通車，地方希望政府能盡快完成相關作業，趕在農曆年前通車。圖／本報系資料照片

新北市府11日完成安坑輕軌初勘作業後，共有4項缺失，經改善後，已於12月27日報請交通部辦理履勘，目前在等待交通部決定履勘時間，只要沒問題，便可在取得交通部營運許可函後擇期通車。新北市議員陳儀君指出，希望中央能盡快完成履勘，讓安坑輕軌在農曆年前通車。

安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘時間。

安坑輕軌全線已經完工，並於日前於11日辦理初勘，分為土建、機電及營運3組進行，最終總結會議結論計有4項「履勘前須改善事項」。新北捷運局及新北捷運公司要求相關單位改善，於12月21日經初勘正副召集人簽屬認可，確認改善完成，市府於27日函報交通部辦理履勘，期能及早通車，提供市民安全及便捷的交通服務。

新北市捷運局指出，安坑輕軌目前已送交報告至交通部，等待交通部決定履勘時間，只要履勘完成後，便可申請營運許可函，兩項任務完成後，即可擇期通車。

新北市議員陳儀君表示，地方都相當期待安坑輕軌能順利通車，新北市府都已經完成改善作業了，就差最後一步，希望中央能盡快訂出履勘日期，並發出許可函，讓民眾能在過年期間搭乘安坑輕軌至沿線的陽光運動公園、二叭子植物園遊玩，帶動周邊經濟發展。

安坑輕軌 交通部

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