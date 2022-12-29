城市職人麵麵俱到 金山高中餐飲週成果展

金山高中第17屆餐飲週感恩成果展，以城市職人麵麵俱到為主題，由餐飲服務學程高三學生為主，高二學生為輔，展現一整年下來的所學成果，並邀請萬、金、石學校的校長們都一同來見證，餐飲學程學生們努力學習所呈現的職人精神。

金山高中校長陳玉桂說，這次的成果展，由學生自己籌備，要展現日常所學，呈現廚藝組的牛肉麵以及義式千層麵，還有藝術毛巾與花式調飲，這麼優秀的成果，除了是金山高中餐飲學程優良師資所指導，更是透過策略聯盟與城市科大跨校合作，由城市科大主廚教師來當客座講師，為學生培養多元能力，藉此也接軌國際。

金山高中藉由跨校際的合作，尋求業界專業師資進入校園，為學生開創不同的技能與視野，校長也鼓勵學生們要時時秉持職人堅毅精神，持續不斷精進，也感謝城市科大金牌師資的指導，讓金山高中餐飲學程的孩子們都能有更多元的學習，並於成果展上，展現最自信的一面。