快訊

蔡總統31日召開國安會議聚焦2大議題 元旦談話說明

高雄行刑槍擊案…2男頭部中彈1死1命危 警在現場發現詭異點

「2024政治人物信任度」民調吊車尾 朱立倫說話了

石門區婦女會歲末交流會 銀色奇蹟動健康

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區婦女會幹部們一起跳健康操，累積更充足的體力，明年再出發。圖／紅樹林有線電視提供
石門區婦女會幹部們一起跳健康操，累積更充足的體力，明年再出發。圖／紅樹林有線電視提供

石門區婦女會的成員人數即將突破邁向八百人，選在歲末，由理事長與石門區公所一起辦理交流會議，邀請婦女會幹部一起來交流，並進行年度計畫與未來要推行福利政策報告，不僅如此，這場會議規劃還相當充實，有獎徵答、會務報告以及動健康都有，就是要讓婦女幹部們歲末動一動，累積更充足的體力，明年再出發。

石門區婦女會理事長許潘碧霞說，婦女會會員的人數越來越多，希望歲末的幹部會務交流，透過幹部進而對會員們進行會務事項的佈達，而婦女會更是政府許多的政策推廣、健康促進以及活動辦理的最佳幫手，也要在會上感謝幹部們的無私奉獻，讓石門婦女的生活越來越好。

石門區長林俊宏也特別來到會議現場表達感謝，並且指出，會務推廣以及政策的佈達需要有好的體力，因此也感謝理事長特別用心的安排活動，邀請動健康的老師，帶領婦女幹部們一起跳健康操，動一動平日鮮少運動到的肌肉，伸展筋骨，為新的一年累積更充足的體力，要繼續為越來越多的婦女會員們來服務。

幹部 石門

延伸閱讀

石門老人會青銀同樂 學生表演熱鬧又溫馨

冬至防疫不搓湯圓 改辦講座發現石門之美

石門創意生活節有亮點 大學生行銷地方特色

石門北19線5.5公里坍方封閉 搶通要三個月

相關新聞

新北調整2023年13家有線電視業者費率 皆推出4組基本頻道組合

新北市有線電視用戶共有97萬7133戶，新北市境內共有13家有線電視業者，為提供更多價格方案供民眾選擇，新北市新聞局今天...

淡江大橋跨河煙火 淡海輕軌42小時不打烊

新北市政府去年首度舉辦跨年淡江大橋跨河煙火之後，今年也將在2022年12月31日20時23分於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點，首創「兩岸三地」同步施放，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩美奐的煙火秀，跨河的壯觀、近距離的震撼，讓視覺、聽覺感官都有更驚奇的體驗。因此當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

靈鷲山迎接佛陀成道日…法師志工送臘八粥 貼春聯迎新春

新北市貢寮區靈鷲山今天舉辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工在貢寮偏鄉地區和福隆街，張貼開山住持心道法師「智透太平 ...

雙北捷運局今開會 環狀線1月30日契約期滿將移轉給新北

雙北因環狀線經營權爭論多年，新北市捷運局、台北市捷運局雙方今日就契約移轉部分初步討論。據悉，北捷希望能延後移轉日期，不過...

獨／讓政治犯聞風喪膽的「安康接待室」 新北公告成市定古蹟

目前由國家人權博物館管理的安康接待室，早期曾是讓政治犯聞風喪膽的刑求場所，政治犯曾說在內被打到吐血，目前已處於荒廢狀態，...

環狀線營運明年1月交接 侯友宜：雙方洽談順利

新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利，會按照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。