石門區婦女會歲末交流會 銀色奇蹟動健康

石門區婦女會的成員人數即將突破邁向八百人，選在歲末，由理事長與石門區公所一起辦理交流會議，邀請婦女會幹部一起來交流，並進行年度計畫與未來要推行福利政策報告，不僅如此，這場會議規劃還相當充實，有獎徵答、會務報告以及動健康都有，就是要讓婦女幹部們歲末動一動，累積更充足的體力，明年再出發。

石門區婦女會理事長許潘碧霞說，婦女會會員的人數越來越多，希望歲末的幹部會務交流，透過幹部進而對會員們進行會務事項的佈達，而婦女會更是政府許多的政策推廣、健康促進以及活動辦理的最佳幫手，也要在會上感謝幹部們的無私奉獻，讓石門婦女的生活越來越好。

石門區長林俊宏也特別來到會議現場表達感謝，並且指出，會務推廣以及政策的佈達需要有好的體力，因此也感謝理事長特別用心的安排活動，邀請動健康的老師，帶領婦女幹部們一起跳健康操，動一動平日鮮少運動到的肌肉，伸展筋骨，為新的一年累積更充足的體力，要繼續為越來越多的婦女會員們來服務。