雙北捷運局今開會 環狀線1月30日契約期滿將移轉給新北

雙北因環狀線經營權爭論多年，新北市捷運局、台北市捷運局雙方今日就契約移轉部分初步討論。據悉，北捷希望能延後移轉日期，不過新北捷運局表示，原則上將依照契約內容，於明年1月30日前完成移轉，近期也會安排雙北副市長會面，溝通移轉細節。

台北市、新北市近年環狀線經營權鬧得沸沸揚揚，前台北市長柯文哲、新北市長侯友宜更多次為此隔空喊話，也讓外界關注，新北是否能依照當初簽署的契約內容，於明年1月30日前拿回經營權。

新北市捷運局代理副局長鄭智銘、台北市捷運局副局長王偉、台北捷運公司副總莊英震、新北捷運公司副總詹炯穎今日下午齊聚新北市捷運局開會前會，雙方都有共識在不影響民眾權益及搭乘品質下討論營運移轉細節並由一家公司營運。

不過據了解，台北市方於會中表示，希望移轉時間能再延後幾個月，讓他們有時間處理相關配套，包括員工移轉、營運細節等問題。

但新北市捷運局表示，新北捷運公司已備妥營運移轉計畫做為後續交接架構，依照契約內容，原則上還是會依照契約上的時間之前完成移轉。

新北市捷運局指出，雙方在會中除討論分階段交接與契約屆期後如何處理的銜接問題外，也將就營運細節及期程交換意見，後續雙北會再將討論內容提至雙北市府做最後結論，預計1月時會安排雙北副首長會面，詳談細節。

國民黨新北市議員江怡臻表示，公部門本就該依法行政，環狀線移轉基本上就是應依照契約走下去。且目前地方上還有許多捷運相關的土地利用、交通動線都需要台北市捷運局來協助會勘，移轉工作應盡早完成，不宜再拖。

民進黨新北市議員山田摩衣認為，既然當初訂下契約，就應該再1月30日前完成移轉，除非有什麼安全疑慮，那另當別論，不過若沒有相關問題，就不該再讓移轉時程拖下去，新北市府應守住契約內容這條線，在時間內完成環狀線移轉事宜。