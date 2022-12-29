跨年夜看101煙火 貓空地區12月31日中午交通管制
台北市警方今天表示，貓空地區向來是觀賞101煙火秀熱門景點，為維護附近道路交通順暢，從31日中午起至隔天凌晨2時止，管制指南路3段等處附近道路。
台北市警察局文山一分局發布新聞資料指出，台北市跨年晚會將從31日晚間7時起舉辦，因貓空地區歷年來是觀賞101煙火秀熱門景點，為維護貓空附近道路順暢，規劃交通管制措施。
警方表示，貓空地區管制時間從31日中午至民國112年1月1日凌晨2時，包含指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心將實施單行管制。
31日下午6時至隔天凌晨2時，包含指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）、貓纜貓空站至茶推廣中心及草湳橋到指南路3段38巷與40巷口實施單行管制、貓纜貓空站至指南路3段38巷及34巷到老泉街45巷實施單行管制。
警方指出，因貓空山區道路狹窄，加上跨年夜上山遊客可能眾多，為避免雙向會車，造成山區交通堵塞，規劃單向環狀路線，路線為政治大學、指南路3段38巷、貓纜貓空站、茶推廣中心、草湳橋、指南路3段40巷、政治大學，將加強沿線交通疏導及取締違規停車，呼籲駕駛配合員警指揮行駛，切勿違規停車，以利其他車輛通行。
警方表示，民眾可多搭大眾運輸工具上山，此外，為方便到山上看煙火的民眾，貓空纜車將延長營運至1日凌晨2時，棕15公車延長營運至凌晨1時30分、小10公車延長營運至凌晨1時。
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