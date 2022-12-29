快訊

影／濃煙竄天！南韓高速公路隧道大火狂燒 已知5死40傷

高雄大寮爆行刑式槍擊案！2男倒臥血泊中 1人頭部中彈不治

台中母子遭公車輾斃 家屬心碎5點聲明：警方處置完全違反常理

跨年夜看101煙火 貓空地區12月31日中午交通管制

中央社／ 台北29日電

北市警方今天表示，貓空地區向來是觀賞101煙火秀熱門景點，為維護附近道路交通順暢，從31日中午起至隔天凌晨2時止，管制指南路3段等處附近道路。

台北市警察局文山一分局發布新聞資料指出，台北市跨年晚會將從31日晚間7時起舉辦，因貓空地區歷年來是觀賞101煙火秀熱門景點，為維護貓空附近道路順暢，規劃交通管制措施。

警方表示，貓空地區管制時間從31日中午至民國112年1月1日凌晨2時，包含指南路3段38巷貓纜貓空站至茶推廣中心將實施單行管制。

31日下午6時至隔天凌晨2時，包含指南路3段38巷與40巷口（管制往指南宮、草湳橋方向）、指南路3段34巷與38巷口（管制下山方向）、貓纜貓空站至茶推廣中心及草湳橋到指南路3段38巷與40巷口實施單行管制、貓纜貓空站至指南路3段38巷及34巷到老泉街45巷實施單行管制。

警方指出，因貓空山區道路狹窄，加上跨年夜上山遊客可能眾多，為避免雙向會車，造成山區交通堵塞，規劃單向環狀路線，路線為政治大學、指南路3段38巷、貓纜貓空站、茶推廣中心、草湳橋、指南路3段40巷、政治大學，將加強沿線交通疏導及取締違規停車，呼籲駕駛配合員警指揮行駛，切勿違規停車，以利其他車輛通行。

警方表示，民眾可多搭大眾運輸工具上山，此外，為方便到山上看煙火的民眾，貓空纜車將延長營運至1日凌晨2時，棕15公車延長營運至凌晨1時30分、小10公車延長營運至凌晨1時。

貓纜 北市 跨年晚會 貓空纜車

延伸閱讀

2023全球「5大指標性跨年煙火」1次看！雪梨720秒煙火秀、紐約時代廣場水晶球統統都有

璀璨煙火近在眼前　跨年夜就到高樓餐廳享絕佳饗宴

新北跨河煙火倒數2天 特效主題及交通管制等資訊一次看

基隆北海岸、宜蘭縣大雨特報 14縣市注意陸上強風

相關新聞

淡江大橋跨河煙火 淡海輕軌42小時不打烊

新北市政府去年首度舉辦跨年淡江大橋跨河煙火之後，今年也將在2022年12月31日20時23分於淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點，首創「兩岸三地」同步施放，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩美奐的煙火秀，跨河的壯觀、近距離的震撼，讓視覺、聽覺感官都有更驚奇的體驗。因此當日下午4點開始進行交通管制，為了服務市民參與跨年活動需求，淡海輕軌12月31日跨年夜將通宵營運，連續42小時不打烊。

靈鷲山迎接佛陀成道日…法師志工送臘八粥 貼春聯迎新春

新北市貢寮區靈鷲山今天舉辦「臘八送暖呷平安」活動，常住法師和志工在貢寮偏鄉地區和福隆街，張貼開山住持心道法師「智透太平 ...

雙北捷運局今開會 環狀線1月30日契約期滿將移轉給新北

雙北因環狀線經營權爭論多年，新北市捷運局、台北市捷運局雙方今日就契約移轉部分初步討論。據悉，北捷希望能延後移轉日期，不過...

獨／讓政治犯聞風喪膽的「安康接待室」 新北公告成市定古蹟

目前由國家人權博物館管理的安康接待室，早期曾是讓政治犯聞風喪膽的刑求場所，政治犯曾說在內被打到吐血，目前已處於荒廢狀態，...

環狀線營運明年1月交接 侯友宜：雙方洽談順利

新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利，會按照...

捷環狀線經營權今協商 蔣萬安：雙北市民權益不會受損

北捷環狀線經營權營運合約至明年1月30日到期，雙北捷運局副局長今下午將對此開會研商，先進行副局長級的議會。預計北市會提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。