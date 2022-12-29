獨／讓政治犯聞風喪膽的「安康接待室」 新北公告成市定古蹟

目前由國家人權博物館管理的安康接待室，早期曾是讓政治犯聞風喪膽的刑求場所，政治犯曾說在內被打到吐血，目前已處於荒廢狀態，文史團體希望保留歷史建物提報古蹟，新北市文化局日前經古蹟審議會決議指定為市定古蹟並公告實施，安康接待室可望重新恢復再利用，將過往白色恐怖時代遺跡，再度開放民眾眼前。

位在新北市新店的安康接待室，1974年啟用後，當時屬調查局、警備總部使用，土地面積約1400多坪，房舍面積533坪包括休養區217坪、工作區152坪、生活區127坪及宿舍37坪，裡面還有地下通道、監視崗哨，建物用來偵訊所謂危害國家安全的政治犯，過往政治犯曾表示在安康接待室內每天照三餐外加消夜打四次連續57天，被打到吐血。

隨著時代演變安康招待室曾轉型倉庫等使用，目前則為荒廢狀態，雖歷經48年但建物現況仍算保存完整，由於該建物為白色恐怖時代遺留的歷史遺跡，具高度歷史價值，文史團體因此向新北市文化局提報成為古蹟。

文化局上周五辦理《新北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會》，會議決定將安康接待室公告為市定古蹟，將可完整保存此場所，後續並交由國家人權博物館管理修復。

新北市議員黃心華對此表示，安康接待室成為古蹟後，未來開放可讓民眾了解過往痕跡，而台灣開放此類遺址，經常以過去政府白色恐怖作為主軸，進行政治操作。但開放歷史建物的重點不該在於挑撥時代軌跡，應在於促成社會和解及族群融合、放下過往傷痛，這才是所有轉型正義工作最終目的。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋對此表示，建物成為古蹟後，可望成為安坑地區新亮點，希望連結景美人權博物館、大台北地區等恐怖遺址串聯，作為人權教育場域。目前國家人權博物館有規畫開放及導覽行程，希望在古蹟保存下盡速開放再利用，已不破壞建物本體樣貌的情況重現世人眼前。目前會議討論在2026年前以低度開放、預約制方式開放民眾參觀，建物也須先處理漏水、簡易廁所等問題。