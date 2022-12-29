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環狀線營運明年1月交接 侯友宜：雙方洽談順利

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利。記者劉懿萱／攝影
新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利。記者劉懿萱／攝影

新北市委託台北捷運公司營運環狀線第一階段路線，將於明年1月31日期滿。新北市侯友宜說，目前雙方執行面洽談過程順利，會按照契約精神分階段做好銜接，且營運不中斷，讓雙北搭乘捷運的市民，都能享有一樣的便利。

捷運環狀線分為第一階段、南環段、北環段和東環段，第一階段由新北市出資、中央補助興建，通車後委由北捷代為營運，預定明年1月31日交回給新北捷運公司自行營運。侯今日被問及此事說，雙方執行面洽談過程順利，按照契約的精神分階段做好銜接，讓營運不中斷，並讓雙北搭乘捷運的市民，都能享有一樣的便利，大家一起雙北合作。

不過外界認為只有環狀線第一階段路線給新北市營運，將會增加成本。侯友宜說，最重要是讓市民使用捷運更方便、舒適，所有營運的企劃會按照雙方合作的精神，讓市民朋友搭乘更加舒適、方便。

至於美麗島電子報最新民調顯示，若民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲競選，侯友宜能拿下39.9％領先，但由國民黨主席朱立倫親征，則朱將以12.8%墊底。侯友宜說，每個人擔任的角色不同，大家就是面對角色、團結為國為民，好好做事。

捷運環狀線 侯友宜

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