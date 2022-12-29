捷環狀線經營權今協商 蔣萬安：雙北市民權益不會受損

北捷環狀線經營權營運合約至明年1月30日到期，雙北捷運局副局長今下午將對此開會研商，先進行副局長級的議會。預計北市會提出延長營運合約的建議。台北市長蔣萬安上午視察社會局後受訪表示，接下來北市一定會依照營運契約而且確保營運順利，不會讓雙北市民權益受損。

蔣萬安昨天視察北市捷運局和捷運公司，指示務必顧及雙北民眾交通權益及用長遠眼光看整體路網；新北市長侯友宜昨天也說，針對環狀線營運，雙北都已在洽談，會和蔣萬安溝通，按營運契約分階段交接。

針對環狀線雙北磋商，媒體上午問蔣萬安，新北市部分，北市有可能拿回來經營嗎？蔣萬安說，昨天拜訪捷運局的時候，的確聽取相關報告，這個部分跟新北市政府有暢通管道，接下來也一定會依照營運契約而且確保營運順利，不會讓雙北市民權益受損。

媒體追問，新北市那一段是拿回來？還是由新北經營？蔣萬安仍僅表示，這個部分持續跟新北市政府溝通，最重要不要讓市民權益受損，而且確保營運順利按照營運契約來走。

議員游淑慧表示，新北市政府想要取回環狀線的經營權，從2020年就提出了，但這兩年來，柯市府的態度是消極、且本位主義，以至於沒有得到很好解決，新北市政府其實已經做好接管的準備，她認為今天的協商，看不出來有什麼 改變的可能。

不過游淑慧提醒，成立一家捷運公司，除了增加很多高階人事成本和官位，但這對經營積效有幫助嗎？能增加服務品質和財務的績效嗎？新北市政府自己要做評估，她認為雙北捷運。還是應該由同一家公司來經營。