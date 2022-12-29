李四川出手 跨年前遠雄退縮大巨蛋圍籬、重鋪馬路

台北市副市長李四川日前晚餐後行經大巨蛋周邊，發現光復南路的路不平、人行道上還有遠雄所設的圍籬，因跨年活動在即，要求遠雄退縮圍籬，並重鋪馬路，工程於26日連夜動工，今天將全部完成，可退縮3.5公尺還路給人行道。

台北巿長蔣萬安上午受訪也表示，會確保跨年活動順利進行。

台北市政府為了協助大巨蛋完工，讓遠雄在光復南路設置地下停車場的專用引道，施作路型改善工程，但該路段的光復南路，路面長期因為施工路面顛簸，車輛行經會上下跳動。

北市建管處也曾要求遠雄，若路面不平，就會要求改善並開罰。不過民眾還是抱怨路不平，議員簡舒培曾和居民去會勘，批評遠雄在光復南路施工，許多路段出現波浪式的凸起，車輛經過就像雲霄飛車。

李四川表示，由於大巨蛋主體工程圍籬占用人行道，為加強跨年維安疏散，市府經口頭規勸遠雄拆除圍籬，並要求若是不願配合，將由市府代辦並收處理費用。

李四川說，目前遠雄目前已將忠孝東路側圍籬退縮約6公尺，以及恢復光復南路銑鋪，28日完成北向三線道，29日完成南向4線道，以盼行人與車輛可以通行順暢。

另外，緊鄰國父紀念館人行道工程圍籬也將拆除，可退縮3.5公尺還路給人行道，此次工程於26日連夜動工，今天也將全部完成。

台北市長蔣萬安上午受訪，針對大巨蛋重鋪馬路、退縮圍籬回應說，北市特別做相關指示跟規畫，就是在光復南路段的大巨蛋出口、南向北這一段，已經完成銑鋪，北向南這一段也會在跨年前31日前完成銑鋪相關工程，確保跨年活動順利進行。