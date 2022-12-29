快訊

過度運動會損傷心臟嗎？《英格蘭醫學期刊》最新研究這麼說

李四川出手 跨年前遠雄退縮大巨蛋圍籬、重鋪馬路

聯合報／ 記者楊正海潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供

台北市副市長李四川日前晚餐後行經大巨蛋周邊，發現光復南路的路不平、人行道上還有遠雄所設的圍籬，因跨年活動在即，要求遠雄退縮圍籬，並重鋪馬路，工程於26日連夜動工，今天將全部完成，可退縮3.5公尺還路給人行道。

台北巿長蔣萬安上午受訪也表示，會確保跨年活動順利進行。

台北市政府為了協助大巨蛋完工，讓遠雄在光復南路設置地下停車場的專用引道，施作路型改善工程，但該路段的光復南路，路面長期因為施工路面顛簸，車輛行經會上下跳動。

北市建管處也曾要求遠雄，若路面不平，就會要求改善並開罰。不過民眾還是抱怨路不平，議員簡舒培曾和居民去會勘，批評遠雄在光復南路施工，許多路段出現波浪式的凸起，車輛經過就像雲霄飛車。

李四川表示，由於大巨蛋主體工程圍籬占用人行道，為加強跨年維安疏散，市府經口頭規勸遠雄拆除圍籬，並要求若是不願配合，將由市府代辦並收處理費用。

李四川說，目前遠雄目前已將忠孝東路側圍籬退縮約6公尺，以及恢復光復南路銑鋪，28日完成北向三線道，29日完成南向4線道，以盼行人與車輛可以通行順暢。

另外，緊鄰國父紀念館人行道工程圍籬也將拆除，可退縮3.5公尺還路給人行道，此次工程於26日連夜動工，今天也將全部完成。

台北市長蔣萬安上午受訪，針對大巨蛋重鋪馬路、退縮圍籬回應說，北市特別做相關指示跟規畫，就是在光復南路段的大巨蛋出口、南向北這一段，已經完成銑鋪，北向南這一段也會在跨年前31日前完成銑鋪相關工程，確保跨年活動順利進行。

台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供
台北市副市長李四川視察大巨蛋周邊道路、人行道改善工程。圖／北市府提供

人行道 台北市長 大巨蛋

延伸閱讀

獨／蔣萬安小內閣明最終「掀鍋」 林奕華任北市副市長

副市長缺席市政交接 蔣萬安團隊錯愕「像自己人開會」

入北市府最大幫手是韓國瑜 李四川：把我推到火海

影／準副市長李四川笑虧韓國瑜：把我推火海的最大幫手

相關新聞

多300元！ 蔣萬安：指示社會局明年發放敬老金1500元

台北市長蔣萬安上午視察社會局，了解業務職掌以及工作環境狀況。蔣萬安表示，台北市議會通過台北市重陽敬老禮金致送自治條例，會...

北捷環狀線經營權 雙北今會商

北捷環狀線經營權營運合約至明年1月30日到期，雙北捷運局副局長今將對此開會研商，台北市長蔣萬安昨裁示北市捷運局經營權，務...

李四川出手 跨年前遠雄退縮大巨蛋圍籬、重鋪馬路

台北市副市長李四川日前晚餐後行經大巨蛋周邊，發現光復南路的路不平、人行道上還有遠雄所設的圍籬，因跨年活動在即，要求遠雄退...

新北小小創客等多新趨勢體驗營 寒假親子班開放報名

隨數位時代來臨，元宇宙、創客及直播等成為熱門話題，新北今年寒假再推市民免費電腦課程親子體驗營，包含創客體驗、程式設計、小...

汐止大同路公辦案協商3次未果 建商申請代拆協調終達共識

位於新北市汐止區大同路二段公辦都更案在今年1月就核定，核定發布實施後，因仍有未同意戶，實施者在今年7月申請市府代為拆除，...

新北將放全台最早跨年煙火 捷運公司推薦一日遊

全台最早跨年煙火「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀將於12月31日20點23分在淡水河「兩岸三地」施放，當日下午4點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。