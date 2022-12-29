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新北小小創客等多新趨勢體驗營 寒假親子班開放報名

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「3D列印筆手工創作」運用學員創意，製作出獨一無二的作品。圖／新北研考會提供
「3D列印筆手工創作」運用學員創意，製作出獨一無二的作品。圖／新北研考會提供

隨數位時代來臨，元宇宙、創客及直播等成為熱門話題，新北今年寒假再推市民免費電腦課程親子體驗營，包含創客體驗、程式設計、小小主播等課程，讓孩童寒假有去處，親子有更多互動機會，更學習最新趨勢下的新知識。

新北資訊中心說明，因應科技發展與數位時代來臨，市府一直推動創新且多元的市民免費電腦課程，包含探索元宇宙、創客自造體驗、Podcast養成實務、小資電商實務、實用多媒體製作、網紅直播入門等系列實務課程，可滿足不同年齡層的市民體驗數位科技。

資訊中心主任陳富添表示，市民免費電腦課程繼111年暑期親子班受到民眾熱烈迴響後，針對親子班課程內容不斷的推陳出新，並且著重在實作以及親子互動。112年度寒假親子體驗營，將於1月3日開放報名，課程內容以「小小創客體驗營-3D列印筆手工創作、雷射雕刻新體驗」、「兒童程式設計」及「小小主播真有趣」為主軸。

「3D列印筆手工創作、雷射雕刻新體驗」運用學員創意，製作出獨一無二的作品，「兒童程式設計」則共同腦力激盪。另外，「小小主播真有趣」更透過親子設計腳本、錄音、剪輯、上架，手把手的帶領親子度過精彩寒假。

資訊中心表示，未來持續規畫多元化市民免費電腦課程，並特別著重於「虛實整合」概念，包括探索元宇宙到創客體驗課程等，盼讓5歲孩童一直到銀髮族等不同年齡層市民，都能有適合的課程來體驗數位科技生活。市民可透過「新北數位樂學網-數位學院」網站洽詢報名。

「雷射雕刻新體驗」運用學員創意，製作出獨一無二的作品。圖／新北研考會提供
「雷射雕刻新體驗」運用學員創意，製作出獨一無二的作品。圖／新北研考會提供
「兒童程式設計」共同腦力激盪。圖／新北研考會提供
「兒童程式設計」共同腦力激盪。圖／新北研考會提供
「小小主播真有趣」透過親子設計腳本、錄音、剪輯、上架，帶領親子度過精彩寒假假期。圖／新北研考會提供
「小小主播真有趣」透過親子設計腳本、錄音、剪輯、上架，帶領親子度過精彩寒假假期。圖／新北研考會提供

親子 寒假

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