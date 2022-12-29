汐止大同路公辦案協商3次未果 建商申請代拆協調終達共識

位於新北市汐止區大同路二段公辦都更案在今年1月就核定，核定發布實施後，因仍有未同意戶，實施者在今年7月申請市府代為拆除，經多次協調，最終於市府執行拆除前雙方達成共識，並撤回代拆申請，現況目前已拆除完成，該都更案將於2024年底完工。

都更處表示，本案為財政局公辦案件，基地面積4436平方公尺，更新前為3層約50年以上建築物共18戶，更新後預計興建2棟地上15層、地下4層的鋼筋混凝土造建築物，共270戶。

該都更案在今年1月13日核定，因部分住戶希望想分回的比例能再提高，後來歷經3次私調未果，雙方進入市府的公調程序，在再行協調小組成員努力將雙方的意見不斷聚焦收斂，最終雙方取得共識，預計2024年底完工。

都更處表示，市府從2019年7月24日發布實施代拆辦法以來，執行「新店寶強段」與「板橋江子翠段」的代為拆除案件，兩案皆完備相關程序後，保障所有住戶換一個安全的家，不讓未同意戶成為都更案的阻礙。

同時，今年11月23日修正代拆辦法，本次修法針對危險建物免除公、私調程序，直接提送都更大會報告準用建築法第81條程序強制拆除以加速危險建物拆除重建腳步，展現市府解決公共安全的決心。